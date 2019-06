Jorge Lorenzo vola in Giappone per parlare con gli ingegneri Honda e realizzare una moto più facile da guidare: "Non voglio contrasti con Marquez, ma i punti deboli vanno migliorati".

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 03/06/2019 16:22 | aggiornato 03/06/2019 16:26

Un anno fa la sua prima vittoria in MotoGP con Ducati, con la Honda Jorge Lorenzo non va oltre la 13esima posizione, merito anche delle cadute di Rossi, Bagnaia, Morbidelli e Miller, senza le quali non avrebbe terminato neppure in zona punti. In casa HRC suona un primo campanello d'allarme, ma non è sinonimo di rescissione di contratto come paventato da qualche cronista televisivo in maniera troppo azzardata. Non ci sono dubbi che il pilota maiorchino e il team nipponico porteranno a termine il loro contratto biennale, quindi non resta che sfruttare al meglio il tempo a disposizione.

Da anni la RC213V è una moto costruita a immagine e somiglianza di Marc Marquez, nessuno al di fuori di lui sa portare questa moto sin troppo muscolosa alla vittoria. Dal 2015 ad oggi Cal Crutchlow ha ottenuto appena tre vittorie, Dani Pedrosa nello stesso periodo di tempo ne ha collezionate cinque. Fino a quando il Cabroncito inanella mondiale su mondiale il problema non si pone, ma in caso di addio HRC si ritroverebbe con un prototipo difficile per chiunque, compreso un pluricampione del calibro di Jorge Lorenzo.

Tra i due connazionali del team ufficiale non c'è mai stata amicizia, né tantomeno collaborazione. Un rapporto come quello tra Dovizioso e Petrucci sarebbe impossibile anche a suon' di quattrini, motivo per cui il maiorchino raccoglie le lamentele degli altri piloti Honda e si reca nella fabbrica Honda in Giappone, per stilare quello che lui chiama un piano B. Nel post Mugello Marquez ha detto a chiare lettere che lo sviluppo della moto deve essere indicato dal pilota che sta davanti. Lorenzo incassa il colpo con umiltà, ribatte di non cercare il confronto, ma semplicemente di volere una RC-V più semplice e comoda da guidare, meno muscolosa per il suo stile di guida. Dal Sol Levante gli aprono le porte.

Jorge Lorenzo nel box Honda

MotoGP, Lorenzo: "Prepariamo un piano B"

Il 50% delle modifiche richieste dal tre volte campione di MotoGP sono a livello ergonomico, in particolar modo nella posizione delle ginocchia e nell'altezza del manubrio. Per il prossimo week-end in Catalunya Honda dovrebbe mettergli a disposizione una carenatura aerodinamica su misura, ma la sua presenza in fabbrica è importante, perché fino alla fine del campionato non sarà possibile apportare ulteriori modifiche come impone il regolamento.

Al momento abbiamo un motore molto potente, ma questo causa problemi in altre aree e penso che la moto sia difficile da guidare. Marc è stato molto veloce e ha vinto molte gare con questa moto. Ovvio seguire il percorso di Marc. Ma penso che se c'è un costruttore che può tracciare un piano B, questo è la Honda. Montmelo è un altro tracciato. Dovremmo avere alcune soluzioni per la mia posizione del sedile. Mi auguro che si possa migliorare i risultati di Le Mans passo dopo passo. Questo è il mio obiettivo. È per questo che non viaggio a casa, ma preferisco lavorare sodo.

Jorge Lorenzo ha dimostrato di essere un buon collaudatore, sia ai tempi di Yamaha nel 2010, sia con Ducati nel biennio 2018-2019. Oggi la Desmosedici GP è una moto più semplice da guidare rispetto agli anni precedenti, la vittoria di Petrucci al Mugello ne è ulteriore conferma. Non solo ergonomia, il restante 50% delle richieste del maiorchino saranno basate su freni ed elettronica, per avere un'accelerazione e una frenata più dolci. Cambiamenti che potrebbero portare ulteriori vantaggi a Marc Marquez, sebbene questi sia espressamente contrario.

Oltre ad accumulare chilometri, devo iniziare a vedere i cambiamenti, che finora non sono arrivati perché non li abbiamo trovati. Non chiedo due moto diverse, sarebbe impossibile con le restrizioni di oggi. Il motore è uguale e resta congelato, il resto può essere cambiato durante l'anno, è lì che dobbiamo lavorare, compreso il motore del prossimo anno. I punti deboli possono essere migliorati.

Sembra ripetersi quanto successo in Ducati, con una prima stagione piuttosto deludente, prima di riuscire a trovare quel magico feeling con la Desmosedici che stava iniziando a regalare grandi soddisfazioni. Ma nel team italiano Jorge Lorenzo era arrivato in veste di primo pilota, aveva maggior voce in capitolo, è riuscito a migliorare la guidabilità della Rossa portando dei vantaggi anche ad Andrea Dovizioso. In Honda la storia è diversa. C'è già un pilota che stravince e non ammette che siano altri a dettare l'evoluzione. Da qui a un anno la casa giapponese si ritroverà con due piloti che difficilmente riusciranno a convivere e dovrà essere presa una decisione. Il maiorchino ha poco tempo per provarci, poi il futuro è imprevedibile e non si escluderebbero clamorosi ritorni in Ducati o Yamaha.