MLS, ennesima magia di Ibrahimovic: gol in rovesciata

Lo svedese ha segnato in rovesciata contro il New England Revolution, ma i suoi Los Angeles Galaxy sono stati sconfitti in casa per 2-1.

di Redazione Fox Sports - 03/06/2019 09:49 | aggiornato 03/06/2019 09:54

Zlatan Ibrahimovic l'ha fatto ancora. Lo svedese ha realizzato un altro gol da urlo con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Nel match giocato in casa contro il New England Revolution, valido per la 16esima giornata di MLS, il 37enne ha gonfiato la rete con una rovesciata che ha strappato applausi in ogni parte del mondo. 🚲 DARE TO ZLATAN 🚲@Ibra_official 😱 pic.twitter.com/pU4zVMqXbk — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 3, 2019 Al minuto 84, sul risultato di 2-0 per gli ospiti (reti di Penilla al 45' e Bunbury al 60'), Ibra ha ricevuto palla in area, l'ha controllata col petto e poi col destro prima di metterla alle spalle di Knighton con un'acrobazia da fenomeno. Un gol (l'11esimo di Ibra in campionato) che però è servito a poco, visto che i Galaxy hanno perso dopo due vittorie di fila. Adesso Ibra e i suoi sono al secondo posto a quota 28 punti, ben 9 in meno della capolista Los Angeles FC.