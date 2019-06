Bandiera sul campo, ora Paolo ha deciso di partecipare in prima persona alla ricostruzione di club e squadra dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Panchina a Giampaolo?

di Alberto Casella - 03/06/2019 10:46 | aggiornato 03/06/2019 10:50

Paolo Maldini ha rotto gli indugi. Dopo essere stato una bandiera del Milan sul campo per un quarto di secolo, ora sarà parte attiva della ricostruzione voluta da Elliott. Una ricostruzione che parte dalla struttura del club e arriva alla squadra, dopo gli sconquassi provocati dagli addii di Leonardo e Gattuso.

La proposta gli era stata recapitata la settimana scorsa da Ivan Gazidis, l'amministratore delegato sudafricano che gli uomini dal fondo americano avevano fortemente voluto, andando a strapparlo all'Arsenal e regalandogli pieni poteri per far risorgere dalle proprie ceneri il club di via Aldo Rossi. Chiaro e soprattutto comprensibile che l'ex Gunner, grande manager ma digiuno del calcio di casa nostra, abbia voluto puntare su un frontman di sicuro appeal.

E chi avrebbe potuto mettere d'accordo tutti più di Paolo Maldini, fu Cesare, uno nato con la maglia a strisce rossonere addosso, uno che quanto a palmares sul campo ha ben poco da invidiare a gente come Messi o Cristiano Ronaldo. Uno che al Milan ci sarebbe entrato, fosse dipeso solo da lui, già da diversi anni ma, per qualche oscuro motivo, era sempre stato respinto con cortese quanto incomprensibile fermezza.

Milan: Maldini e Gazidis. Da loro riparte il futuro del club

Milan, Maldini ha deciso: sarà direttore tecnico

Paolo si è preso qualche giorno per far recapitare la sua risposta a Gazidis e ci sta: certe decisioni mica vanno prese alla leggera. Ma ora il dado è tratto, la risposta sarà positiva: lui sarà il nuovo direttore tecnico del Milan al posto di Leonardo, i tifosi potranno tirare un bel sospirone di sollievo - immaginatevi quali pensieri avrebbe potuto suscitare un suo rifiuto - e le chiacchiere e le dietrologie staranno a zero.

Maldini sarà il nuovo direttore tecnico del Milan

Con il sì di Paolo Maldini, di nuovo "capitano" dunque, parte il nuovo corso del club e, per il futuro organigramma, c'è attesa per conoscere le sue richieste. Al settore giovanile probabile la nomina di Angelo Carbone, con Geoffrey Moncada responsabile degli scout e un direttore sportivo coi fiocchi, qualcuno che lo sollevi da un ruolo che Paolo non sente suo. Probabile, infine un altro grande ritorno, quello di Billy Costacurta, amico e compagno di tante imprese, nel ruolo di consigliere e alter ego dello stesso Maldini. Per la panchina c'è Giampaolo in pole position.