La trattativa a tre fra club bianconero, tecnico e Chelsea è alla stretta finale. Il suo ex allenatore la chiave per il difensore. Anche Manolas e David Luiz sul taccuino.

In questa vicenda i se e i ma sono ancora decisamente troppi, ma i corteggiamenti fra la Juventus e Maurizio Sarri sono alla stretta finale. In dirittura d'arrivo la procedura di via libera da parte del Chelsea, dopo il quale il tecnico toscano potrebbe arrivare in questi giorni a Torino per chiudere l'accordo con Andrea Agnelli e il suo staff.

I segnali non mancano, dagli incontri più o meno segreti sull'asse Londra-Baku-Torino all'eliminazione via via degli altri candidati - chi per clausole rescissorie oversize (Klopp), chi per smentite più o meno categoriche (Guardiola e Pochettino), per quel che valgono per carità, chi ancora, come Inzaghi, perché ha appena rinnovato - alle dichiarazioni dello stesso tecnico dei Blues:

I tifosi del Napoli non vogliono che vada alla Juventus? I napoletani sanno bene l’amore che provo per loro, tanto che l’anno scorso ho scelto l’estero per non andare direttamente in una squadra italiana. Poi la professione fa fare scelte particolari ma l’affetto resta comunque.

Juventus: Sarri è vicino

Juventus: con Sarri può arrivare Koulibaly?

Ammesso comunque che Maurizio Sarri approdi realmente alla Juventus, si aprirebbero davvero scenari che fino a poche settimane fa avrebbero al massimo potuto essere etichettati come fantascienza. Last but not least la voce che indica come possibile persino l'arrivo in bianconero di Kalidou Koulibaly, il centrale franco-senegalese che proprio al tecnico in tuta deve le sue fortune al Napoli.

Kalidou Koulibaly potrebbe seguire Sarri alla Juventus

Al momento appare quasi impossibile che un presidente sanguigno come Aurelio De Laurentiis possa cedere il suo giocatore simbolo alla Juve - tanto più col Real Madrid sull'uscio - ma, si sa, business is business e tre anni fa anche il trasferimento di Higuain pareva fantascienza, però 90 milioni di euro lo avevano fatto diventare realtà. Koulibaly ha un contratto col Napoli fino al 2023 che prevede sì una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, ma valida soltanto per l'estero, perché ADL è sempre stato sicuro che a stoppare le pretendenti in Italia sarebbe bastato il suo fermo diniego.

David Luiz, fedelissimo di Sarri al Chelsea, potrebbe essere una delle alternative per la difesa della Juventus

Ma i bianconeri hanno bisogno di dare una potente rinfrescata alla difesa: Barzagli ha salutato e Chiellini, prossimo ai 35, non è eterno. Una roccia come il franco-senegalese del Napoli - che sta per compiere 28 anni - metterebbe il reparto al sicuro per un bel po'. Le alternative? Il solito Manolas ma anche David Luiz che al Chelsea è sempre stato fedele scudiere del tecnico toscano. Altro, poi, è pensare alle reazioni che scatterebbero a Napoli, dove il Comandanre è già finito sul banco degli imputati solo per le voci di una trattativa con la Juve e il sarrismo si sta sgonfiando, mentre sale la rabbia di chi si sente tradito. Un Koulibaly in bianco e nero sarebbe un peso insostenibile anche per i tifosi più moderati.