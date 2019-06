I bianconeri hanno presentato la maglia pre-match 2019/20 realizzata con della plastica recuperata negli oceani.

di Redazione Fox Sports - 03/06/2019 11:16 | aggiornato 03/06/2019 16:23

La Juventus ha appena presentato la maglia che i giocatori indosseranno nel riscaldamento pre-partita durante la prossima stagione. Così come la prima - presentata ufficialmente - sarà destinata a destare stupore.

La casacca è infatti rosa (presente anche nella prima maglia) e nera con un evidente effetto camuflage. Ma la particolarità non sta nella colorazione bensì nel materiale usato per realizzarla: plastica recuperata negli oceani.

A posare come modello è stato Moise Kean, che ha incarnato il desiderio della Juventus di dare un contributo al tema della salvaguardia ambientale. Il kit ha visto la luce in collaborazione con "Parley for the Oceans", con cui Adidas ha già lavorato anche in passato.