L'importanza del gruppo al centro, poi la cura per la parte tattica, un uso moderato dei social network e sana alimentazione sono i punti fermi della rivoluzione nerazzurra.

di Andrea Bracco - 03/06/2019 13:07 | aggiornato 03/06/2019 13:12

A poche ore dall'annuncio del suo arrivo ufficiale all'Inter, Antonio Conte ha già messo in chiaro quanto la sua gestione sarà particolarmente improntata sul rispetto delle regole. D'altronde l'ottenimento dei risultati passa anche da una grossa dose di ambizione, la stessa che lui ha coltivato nei suoi primi anni in panchina, quella che l'ha poi portato a vincere tanto con la Juventus e, soprattutto, a impattare molto bene in un contesto decisamente complicato come quello della Premier League.

Ora Conte deve ridare forza e mentalità a un'Inter chiamata a ridurre il gap, o quantomeno provarci, con il colosso bianconero, che oggi sembra riavvicinabile solo da una realtà nella quale tutte le componenti siano in grado di remare perfettamente nella stessa direzione. A precisarlo è stato lui stesso, durante una semipresentazione improvvisata subito dopo l'annuncio del suo ingaggio da parte di Steven Zhang, il suo più grande sponsor.

Per arrivare a ottenere il massimo è quindi obbligatorio darsi delle regole che mettano tutti sullo stesso piano. Poi ovviamente andranno rispettate, in modo da non ritrovarsi nella fase calda della stagione a doversi preoccupare per lo scoppio di casi simili a quello di Icardi, una situazione davvero complicata poi decisiva per il crollo verticale della squadra durante tutto il girone di ritorno. Il leccese non vuole assolutamente passarci, memore di ciò che è successo al suo predecessore, quindi cercherà di essere chiaro sin dal principio per non creare incomprensioni. Il sunto però è abbastanza intuibile: qui si fa come dico io, chi non ci sta è fuori.

La lista di regole che Conte intende dare al gruppo tocca molti temi focali in maniera trasversale, punti che vanno dagli allenamenti alle motivazioni mentali, passando per l'impostazione tattica e una sana alimentazione. Non saranno tollerati sgarri: per esempio, il collettivo dovrà essere messo al di sopra di tutto, perché chi pensa esclusivamente con il proprio "io" non troverà mai spazio. In tal senso, sarà molto interessante capire come verrà gestito Mauro Icardi, del quale l'allenatore farebbe volentieri a meno. L'argentino potrebbe partire, ma l'Inter non può rischiare di prendere meno soldi di quelli preventivati.

La parte tattica invece riguarda più da vicino lo svolgimento del lavoro quotidiano: Conte è un martello, come dichiarò tempo fa Giorgio Chiellini, e anche la classica sgambata postpartita va interpretata al massimo delle proprie energie, fisiche e mentali. Ogni partita va preparata con cura maniacale, le ripetizioni degli schemi vengono riproposte con insistenza certosina fino alla loro completa esecuzione. Insomma, bisogna stare costantemente sul pezzo, perché questa Inter attaccherà tanto e, di conseguenza, la condizione fisica non dovrà essere trascurata.

La maglia va rispettata, e per questo anche l'uso dei social network dovrà essere più consapevole. Non saranno tollerati sfoghi né rimostranze da parte di familiari vari, perché se c'è una cosa che va assolutamente limitata al minimo è la confusione che una comunicazione "leggera" potrebbe creare. Anche in questo caso ogni riferimento al caso Icardi non è casuale, tanto che ci saranno degli orari nei quali verrà richiesto di essere più concentrati sul campo lasciando da parte le pubbliche relazioni.

Ultime, ma non per importanza, ci saranno delle limitazioni sul cibo: Conte chiede ai suoi ragazzi di condurre uno stile di vita sano, evitando nottate dispendiose ed escludendo categoriamente dalla propria alimentazione cibi come pizza, ketchup e bibite zuccherate, paletti che in Inghilterra gli avevano attirato le antipatie di alcuni componenti dello spogliatoio, evidentemente abituati a vivere in maniera un pochino più libera. Ma i risultati si sono visti subito, dato che il Chelsea - con il manager leccese in panchina - ha vinto la Premier League al primo colpo. E, viste le ultime vicissitudini, all'Inter c'era proprio bisogno di un leader del genere.