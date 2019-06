Le sensazioni in casa Ferrari in vista del Gran Premio del Canada 2019.

03/06/2019

La Ferrari punta molto sul Gran Premio del Canada per cercare di conquistare la prima vittoria in questo campionato 2019 di Formula 1. La pista di Montreal dovrebbe favorire le caratteristiche della SF90, monoposto che si esalta quando ci sono rettilinei ed altri punti ad alta velocità. Comunque non mancheranno alcune curve lente, il tallone d'Achille di quest'anno.

A Maranello lavorano intensamente per cercare di recuperare il gap dalla dominante Mercedes, però il percorso non può essere rapido. Serve tempo per riuscire a migliorare la competitività della macchina. Ufficialmente la scuderia è convinta di poter ancora riaprire i giochi per il titolo, ma in fabbrica già si lavora alla monoposto del 2020. L'attuale stagione è lunga e dunque lo sviluppo deve dare avanti, non ci si può arrendere. Però lo strapotere Mercedes sarà difficile da contrastare, se non in determinati circuiti.

La Ferrari spera di riuscire a vincere in Canada, dove proprio un anno fa riuscì a trionfare quattordici anni dopo l'ultima volta. Infatti, il precedente successo rosso era targato Michael Schumacher e avvenne nel 2004. Anche se il team nutre speranze per questo weekend, va ricordato che Montreal è anche terra di conquista di Lewis Hamilton: sei pole position e altrettante vittorie. Gli manca un successo per raggiungere Schumi, primatista sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve.

Mattia Binotto, team principal Ferrari, spera nel riscatto in Canada.

Formula 1, GP Canada 2019: le parole di Binotto

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, conta di vivere finalmente un weekend completamente soddisfacente in Canada. Sogna di vedere una SF90 sul livello prestazionale di quella vista in Bahrain, dove solamente la sfortuna e qualche errore hanno impedito di conquistare una doppietta.

Sappiamo di non essere al momento sufficientemente competitivi, e che ancora non avremo modifiche alla vettura che ci permettano di indirizzare in maniera significativa i problemi di inizio stagione, ma il Canada rappresenta per tipologia di tracciato una sfida ancora diversa nella quale a contare saranno velocità di punta, efficienza frenante e trazione. Da parte nostra siamo pronti a dare il meglio lasciandoci alle spalle gli errori delle scorse gare.

Ovviamente la scuderia di Maranello non può partire coi favori dei pronostici, vista la situazione nell'attuale campionato di Formula 1. Tra classifica piloti e costruttori c'è parecchia distanza rispetto ai rivali della Mercedes. Inoltre, la Red Bull con Max Verstappen è riuscita ad arrivare davanti alla Ferrari due volte e sarebbero tre senza l'errore con annessa penalità a Monaco. Vedremo quali valori in pista ci saranno a Montreal, dove la monoposto rossa non avrà aggiornamenti in grado di garantire una svolta.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc sperano di essere protagonisti in Canada

Le sensazioni di Vettel e Leclerc per Montreal

Sebastian Vettel a Monaco ha conquistato un secondo posto che rappresenta il miglior piazzamento del 2019 per la Ferrari. Tuttavia, è consapevole che tale risultato è arrivato soprattutto grazie ai problemi avuti da Verstappen e Bottas. Altrimenti avrebbe concluso in quarta posizione. Il suo auspicio è di essere competitivo, anche se ripetere il successo dell'anno scorso non sarà semplice.

È una delle corse più attese per noi piloti. Gareggiamo su un'isola che si trova nel cuore di della città, un luogo fantastico, pieno di appassionati che regalano un'atmosfera unica. Questo è anche conosciuto per essere un tracciato stop-and-go, con lunghi rettilinei e poderose frenate intervallate da qualche curva lenta e da alcune chicane nelle quali bisogna usare moltissimo i cordoli. La parte finale di solito è decisiva. Lo scorso anno sono partito in pole position e ho vinto la corsa, a 40 anni di distanza dal successo diGilles Villeneuve. Darò il massimo per fare bene.

Charles Leclerc deve dimenticare il deludente Gran Premio di Monaco. Tra qualifiche e gara il suo weekend di casa è stato un disastro. Scattato dalla quindicesima casella, in gara si è poi ritirato in seguito a un incidente che ha danneggiato la sua monoposto. A Montreal spera di riuscire a riscattarsi.