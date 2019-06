In attesa della cessione del club a Commisso, che nel frattempo è a Milano, la società spazza via le voci sul gioiello: "Giocherà ancora a Firenze".

di Francesco Maria Bizzarri - 03/06/2019 14:46 | aggiornato 03/06/2019 14:51

Si spengono le sirene di calciomercato: Federico Chiesa rimane alla Fiorentina. Questo almeno è quello che intende far sapere l'attuale proprietà, quella uscente. Un parere importante, certo. Ma comunque non necessariamente in linea con il pensiero di chi subentrerà, cioè (salvo colpi di scena) lo statunitense Rocco Commisso. L'unica cosa certa è che i Della Valle non venderanno il club senza Federico Chiesa in organico.

Così, le voci di una possibile cessione del giocatore per 70 milioni circolate nella mattinata, vengono subito smentite. E con questo comunicato, la società viola mette a tacere le indiscrezioni: “Sarà il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà”.

In mattinata si era parlato infatti di forti interessamenti da parte di Inter e Juventus. Niente da fare. Tutto bloccato, in attesa di una fumata bianca anche per quanto riguarda la cessione del club. Rocco Commisso è in Italia e vuole chiudere. La vecchia Fiorentina, con Chiesa al centro, vorrebbe che la nuova ripartisse dunque da uno dei talenti più importanti del panorama italiano ed europeo.

Fiorentina, i Della Valle cedono a Commisso: via anche Chiesa?

Fiorentina, Chiesa rimane: il comunicato del club

La priorità ora è completare il passaggio di proprietà del club. Rocco Commisso è sbarcato in Italia, ha tutta l’intenzione di diventare il prossimo presidente della Fiorentina. L’americano aspetta i Della Valle per formalizzare una trattativa che va avanti da mesi. Poi toccherà ai piani futuri, uno su tutti, il calciomercato. Il primo nodo secondo i proprietari uscenti sarebbe già sciolto: Federico Chiesa è momentaneamente blindato a Firenze. Questo il comunicato integrale:

Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà.

Il contratto è sino al 2022. In attesa di chiudere l’affare, Commisso ha già il suo giocatore simbolo. Starà a lui, quando prenderà in maniera ufficiale in mano la società, renderla competitiva. E decidere come comportarsi con lo stesso Chiesa. La nuova Fiorentina riparte da qui. Al momento Juventus e l’Inter restano lontane dal giovane attaccante: ma nella loro lista di calciomercato l'esterno resta tra le prime scelte.