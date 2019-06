La nuova maglia della Chapecoense in ricordo della tragedia di Superga

La nuova maglia da portiere 2019/2020 con design e colori che omaggiano il ricordo della tragedia di Superga e l'amicizia con il club granata.

di Antonio Cunazza - 03/06/2019 19:14 | aggiornato 03/06/2019 19:18

Il sentimento d'amicizia che attraversa il mondo e unisce tra loro i club che hanno vissuto sulla propria pelle tragedie sportive che hanno segnato la storia, si rinnova nel legame fra Chapecoense e Torino attraverso una delle nuove maglie da gioco del club brasiliano, presentate nelle ultime ore.

La maglia da portiere per la stagione 2019/2020 del club brasiliano sarà granata, compresi i pantaloncini, in un chiaro (anche se non ufficiale) omaggio al Toro e alla memoria della tragedia di Superga, nei 70 anni dallo schianto che provocò la scomparsa del Grande Torino. La maglia da casa rimane verde, mentre quella da trasferta sarà bianca, e le divise sono state disegnate dal marchio Umbro.

Il Toro non è nuovo a questi scambi distanza con club a cui è legato: nel recente passato il River Plate e il Corinthians hanno indossato maglie granata, mentre il Toro ha avuto una maglia da trasferta bianca con banda diagonale granata (omaggio alla maglia da casa del River), proprio perché questi due club, fra gli altri, avevano mostrato la loro vicinanza al Toro nei giorni immediatamente successivi al 4 maggio 1949.

L'omaggio del Toro alla Chape nel 2017, ora ricambiato dal club brasiliano

Chapecoense, la nuova maglia in onore del Torino e in memoria di Superga

La tragica ribalta della Chapecoense, club che milita nel massimo campionato brasiliano, arriva con il disastro aereo del 28 novembre 2016 che devasta la quasi totalità della squadra in viaggio per disputare la finale di Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional. 77 morti, solo 6 sopravvissuti (fra cui 4 giocatori) e improvvisamente il nome dei brasiliani si aggiunge a Manchester United e Torino, uniti dal filo rosso della storia.

O evento de lançamento dos novos mantos e da inauguração da Chape Oficial foi um sucesso! 🏹⚽💚#VamosChape #NovoManto pic.twitter.com/V5YQ2ge8La — Chapecoense (@ChapecoenseReal) June 1, 2019

L'amicizia fra Torino e Chapecoense nasce dallo stesso sentimento di dolore, di memoria e di voglia di rinascere, che già era stato alla base degli anni granata successivi alla tragedia di Superga, del 4 maggio 1949. Così fra i due club si crea un forte legame, rinnovato anche l'estate scorsa con l'amichevole organizzata allo Stadio Olimpico di Torino.

Lo stesso club granata, nel 2017 a un anno esatto dalla tragedia dei brasiliani, decise di indossare una maglia verde (con toro stilizzato sul petto) proprio in onore della Chapecoense. Le maglie furono prodotte e vendute in edizione limitata (1500 esemplari) e tutto il ricavato andò in beneficenza alle famiglie delle vittime del club carioca.