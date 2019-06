Nato nel cuore d'Ungheria, Szoboszlai ricalca le orme dei grandi campioni magiari del passato, centrocampista moderno e di talento. La Juventus ci vuole provare.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 03/06/2019 15:50 | aggiornato 03/06/2019 15:55

Negli anni '50 e '60 i ragazzini che giocavano a calcio all'oratorio, al momento della scelta del nome della propria squadra, non facevano a gara per essere il Manchester City o il PSG, la Francia o l'Olanda, ma il Ferencvaros, l'Honved e l'Ungheria. Il miglior calcio lo si giocava lì e da lì provenivano i migliori talenti come Puskás, Kocis e Hidegkuti. Poi un lento declino, con l'Ungheria che finisce nella periferia del football, sopravanzata da altre potenze. Ma l'ultima stagione ha fatto accendere i riflettori su un erede di quel calcio, di quel talento puro che caratterizzava squadre magnifiche e leggendarie. Il suo nome è Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 di proprietà del Salisburgo, finito nel mirino di tanti club. Anche italiani.

La Lazio ci ha messo gli occhi da mesi, Tare lo prenderebbe come erede di Milinkovic-Savic; ma nelle ultime settimane anche la Juventus ha cominciato a muoversi con una certa insistenza in collaborazione con il Genoa di Preziosi.

Un tuffo all'indietro di qualche settimana è necessario. Ricordate di quel foglio lasciato al ristorante da Fabio Paratici e poi fotografato da un calciomercato addicted e rilanciato da diverse testate? Quello di Szoboszlai era uno dei nomi appuntati dal ds bianconero, a cui era aggiunta la frase "loan + 10". Cioè prestito con diritto od obbligo (questo solo Paratici lo sa) fissato a dieci milioni di euro. Una previsione ottimistica perché il Salisburgo si fa forte di una clausola da 25 milioni presente nel contratto del ragazzo.

Alla scoperta di Szoboszlai

Alla scoperta di Dominik Szoboszlai

Il club austriaco poi vorrebbe addirittura ridiscutere l'attuale accordo, alzando di molto il compenso annuale di Dominik facendo al contempo lievitare anche la clausola almeno a 50 milioni. Il Salisburgo è convinto infatti che il prossimo anno sarà quello della definitiva esplosione di questo talento e che quindi sia conveniente tenerlo ancora un anno in Austria per poi cederlo a peso d'oro. La Juventus ci proverà, magari in sinergia con il Genoa, per lasciarlo a fare le ossa un anno o due in Liguria. Ma non sarà semplice portarlo a casa. Anche perché la concorrenza è tanta. Soprattutto tedesca e inglese.

Ma questo Szoboszlai è così speciale? La risposta è sì. Nato nell'Ungheria centrale, il 25 ottobre 2000, questo ragazzo è un centrocampista moderno che abbina fisico (è alto 187 cm) e tecnica sopraffina. C'è chi lo paragona a Kroos, chi a Milinkovic-Savic, ma Dominik non è né uno e né l'altro. Ha passo, visione di gioco, buone qualità nell'inserimento. Forse deve migliorare nella capacità di andare a contrasto e nella capacità di mantenere la stessa intensità per tutto l'arco della gara. Ma che sia un talento purissimo è indubbio. Ha un piede destro fatato, lancia a 60 metri come se fosse la cosa più naturale del mondo e quando calcia dalla distanza sa far male. Ergo anche da fermo è un fattore. Nasce regista, ma col tempo è diventato una mezzala di passo e qualità. Occhio però perché può tranquillamente agire anche da trequartista.

Il Salisburgo lo aveva preso per soli 500 mila euro dal Videoton nel 2017, sfruttando una rete di scouting tra le migliori in Europa. Lui cresciuto nell'accademia calcistica fondata dal padre e passato anche dal MTK Budapest. Il ragazzo dicono sia un predestinato, uno di quelli con le stimmate del campione. E la prima convocazione in nazionale a 16 anni lo dimostra. Con l'Ungheria ha esordito a marzo, contro la Slovacchia, nella gara valida per qualificazioni a Euro 2020. Lanciato dal ct italiano Marco Rossi. Che nel destino di Szoboszlai possa esserci ancora l'Italia? Per la Serie A non sarebbe male.