Ferrero è pronto a dare l'addio al suo tecnico che verrà sostituito da uno dei due connazionali: l'ex allenatore della Fiorentina favorito su DiFra.

di Antonio Gargano - 03/06/2019 13:38 | aggiornato 03/06/2019 13:45

Dopo la stagione conclusa a ridosso dell'Europa, la Sampdoria deve fare i conti con il futuro della sua panchina. L'addio di Marco Giampaolo è praticamente cosa certa e verrà ratificata nei prossimi giorni, quando il tecnico incontrerà la società per rescindere il suo contratto e, con ogni probabilità, fugare i dubbi sulla sua prossima squadra. Entra nel vivo, quindi, la caccia alla soluzione più congeniale per la Serie A 2019/2020.

I sondaggi degli ultimi giorni hanno ridotto il ventaglio di opzioni a due nomi: Eusebio Di Francesco e Stefano Pioli. I due, rispettivamente ex allenatori di Roma e Fiorentina, sono i favoriti per guidare la Genova blucerchiata nella prossima stagione, soprattutto dopo il rinnovo di Rolando Maran con il Cagliari.

L'agenda della dirigenza è già fittissima. È stato fissato un incontro con Di Francesco, che nei prossimi giorni incontrerà i rappresentanti della Sampdoria a Milano. Il tecnico dovrà liberarsi dal contratto che lo lega alla Roma per un altro anno, alla cifra di 3 milioni di euro annui. Nonostante sia ancora a libro paga dei giallorossi, ha deciso di ascoltare la proposta di un eventuale futuro a Marassi.

Pur con le valutazioni in corso sul profilo di Di Francesco, che verranno definitivamente chiarite dopo il summit con la dirigenza blucerchiata, il favorito per sostituire Giampaolo è Pioli. Il benestare dell'ex allenatore della Fiorentina è già pervenuto sulla scrivania di Massimo Ferrero, che però lo sta tenendo in stand-by per capire quali saranno le intenzioni di DiFra e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione un suo ingaggio.

La dead-line fissata per la scelta del nuovo tecnico è stata fissata per la prossima settimana, quando Giampaolo si recherà nella sede della Sampdoria per risolvere il suo contratto e accomodarsi, subito dopo, sulla panchina del Milan come successore di Gattuso. Dopo la rescissione, è probabile che il club annunci il sostituto a stretto giro.

Se la decisione della società sarà realmente tra questi due nomi, a Marassi arriverà un tecnico che non ha concluso la scorsa stagione sulla propria panchina. Pioli si è dimesso ad aprile, prima della debacle di una Fiorentina che si è salvata solo all'ultima giornata. Di Francesco, invece, l'ha anticipato di un mese, lasciando la Roma nelle mani di Ranieri: un'occasione di riscatto per entrambi in una squadra che, dopo l'annata appena conclusa, potrebbe puntare ad un ritorno in Europa.