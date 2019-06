Corsa a due per la panchina della Roma. Paulo Fonseca dello Shakhtar o Roberto De Zerbi del Sassuolo, sono loro i principali candidati. Di questa situazione ha parlato il tecnico degli emiliani, intervenuto a Sky Sport:

Per adesso c'è poco o niente, qualora dovesse arrivare un'offerta concreta ne palerei con la società. Sono riconoscente al Sassuolo, sto benissimo. Se dovessi andar via, lo farei per andare in un altro posto per fare calcio a modo mio e con le mie idee. A Sassuolo ho calciatori che mi rendono felice e una società che mi segue, infatti non sto cercando niente di più. Quello che è successo lo tengo per me, il resto che si racconta è un qualcosa che va oltre la verità. A Sassuolo ci sto volentieri, sono felice di allenare questa squadra perché mi ha dato gratificazioni quest'anno