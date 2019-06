L'ormai ex tecnico blucerchiato, a un passo dalla panchina rossonera, presenta la lista degli acquisti: Andersen e Praet in prima fila, André Silva può restare.

Prima la conferma di Maldini, poi la nomina del nuovo allenatore. Manca solo più l'ufficialità, poi si potrà dire con certezza che il nuovo Milan ripartirà da Marco Giampaolo. Il tecnico in uscita dalla Sampdoria sarebbe il profilo indicato dallo stesso Maldini in fase di studio riguardo alle strategie da seguire in vista della prossima stagione. L'abruzzese incarna in pieno le qualità richieste per far parte del nuovo progetto rossonero, caratterizzato da una nuova e fresca proposta di gioco oltre, ovviamente, alla valorizzazione di quanti più giovani possibile.

Proprio per questo la linea di mercato seguita sarà la stessa che l'ormai ex direttore dell'area tecnica Leonardo aveva intrapreso a gennaio, quando a Milanello hanno abbracciato con entusiasmo gli arrivi di Piatek e Lucas Paquetà. Entrambi faranno parte della squadra già pensata da Giampaolo, il cui matrimonio con il Milan dovrebbe essere celebrato nelle prossime ore. Poi bisognerà agire in maniera pesante anche in entrata, dando per assodato che l'arrivo di un tecnico fedele al 4-3-1-2 come modulo di base ponga delle esigenze differenti rispetto a ciò che pretendeva il suo predecessore.

Serviranno muscoli ma anche qualità, intelligenza tattica ma anche un po' di quella spavalderia insita nelle menti più giovani. L'obiettivo è quello di rimanere agganciati sin da subito al treno Champions League, cercando di non incassare troppo il colpo qualora la UEFA decidesse di infierire con le sanzioni figlie di una gestione poco oculata del club da parte della gestione cinese, quella di Fassone e Mirabelli e delle cose formali. Il Milan potrebbe anche non giocare l'Europa League, il che permetterebbe a Giampaolo di plasmare meglio il gruppo nell'arco del primo delicato anno, per poi provare a crescere gradualmente a partire dalla stagione 2020/21.

Dennis Praet è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del nuovo Milan targato Giampaolo: il belga è arrivato in Italia nel 2016 per 10 milioni di euro

Giampaolo detta le mosse al Milan: Andersen e Praet le prime richieste

UEFA o meno, serviranno comunque almeno un rinforzo per reparto. Per questo motivo la società sarebbe convinta a seguire i dettami dello stesso Giampaolo, che sulla lista della spesa avrebbe già inserito due suoi pretoriani nell'avventura alla Sampdoria. Il primo è Joachim Andersen, difensore centrale danese di 22 anni considerato uno dei giovani emergenti più interessanti di tutta la Serie A. Il suo stile di gioco si sposerebbe in pieno con quello di Alessio Romagnoli, capitano e leader indiscusso della retroguardia rossonera, col quale andrebbe a comporre una delle coppie più interessanti del campionato, oltre a rinforzare un reparto che al momento non può contare su Mattia Caldara.

In mezzo il campo il nome più gettonato è quello di Dennis Praet: il belga piace perché sa muoversi in più zone, pur avendo principalmente caratteristiche offensive. Con i blucerchiati, che nel 2016 lo avevano acquistato per 10 milioni di euro dall'Anderlecht, quest'anno ha messo insieme 37 presenze con 2 gol a corredo, giocando principalmente da interno sinistro e, talvolta, da trequartista in appoggio alle due punte. È proprio in questo modo che Giampaolo potrebbe impiegarlo al Milan, magari alternandolo con il turco Calhanoglu, e accettando di mettergli Stefano Sensi - trattativa quasi definita col Sassuolo - alle spalle.

Davanti ci sono alcune situazioni che andranno valutate con attenzione. Detto dell'intoccabilità di Piatek, bisogna capire se il tecnico deciderà di puntare forte su uno tra Patrick Cutrone e André Silva, di rientro dal Siviglia dopo una stagione discreta che però non gli è valsa la riconferma. Gli andalusi non lo riscatteranno e quindi il giocatore andrà in qualche modo valorizzato, tenendolo in rosa o sperando che Jorge Mendes faccia il miracolo di piazzarlo altrove. In alternativa ci potrebbe anche essere un'ulteriore entrata, magari una seconda punta in grado di sposarsi bene in tandem col polacco. Ma a questo si penserà eventualmente più avanti, quando Giampaolo avrà firmato il suo vincolo al Milan.