Arriva dal Partizan Belgrado un rinforzo in prospettiva per la difesa bianconera: 18 anni, Pavlovic può passare alla Juventus per 5 milioni di euro più 2 di bonus.

di Luca Guerra - 03/06/2019 19:19 | aggiornato 03/06/2019 19:23

Con gli addii di Barzagli e Caceres e la carta d'identità che inizia ad assumere un peso specifico elevato per Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, particolari attenzioni nel prossimo calciomercato Juventus saranno dedicate al reparto difensivo. I nomi di Cristian Romero del Genoa e Merih Demiral del Sassuolo fanno parte di trattative in stato avanzato, ma una pista calda in un'ottica di ringiovanimento per i bianconeri arriva dalla Serbia. È quella che conduce a Strahinja Pavlovic.

Difensore centrale dal fisico poderoso, alto 194 cm per 81 chili, Pavlovic ha compiuto il 24 maggio 18 anni. Classe 2001, di proprietà del Partizan Belgrado, in Serbia è considerato l'erede di Nemanja Vidic, ex difensore di Manchester United e Inter. Secondo Tuttosport l'arrivo del giovane Strahinja potrebbe far parte dei primi annunci della sessione estiva del calciomercato bianconero.

Quella di Pavlovic potrebbe essere un'ascesa lampo. Il difensore serbo oggi guadagna poco meno di 100mila euro a stagione e per lui a Torino sarebbe pronto un contratto quinquennale da circa un milione di euro all'anno. Al Partizan andrebbero invece 5 milioni, ai quali sommarne due di eventuali bonus legati a traguardi di squadra.

Calciomercato Juventus, il giovane serbo Pavlovic nei piani di Paratici

Calciomercato Juventus, Pavlovic in arrivo dal Partizan: ha esordito in prima squadra a febbraio

Maglia numero 3 sulle spalle, piede sinistro, Pavlovic ha caratteristiche tecniche e fisiche che lasciano immaginare in lui un potenziale erede di Giorgio Chiellini. Di sicuro il cammino del giovane serbo nel calcio europeo è solo ai primi passi. L'esordio in prima squadra è arrivato lo scorso 23 febbraio nella vittoria interna per 3-0 contro il Proleter Novi Sad e da allora il 18enne di Sabac non si è più fermato: 11 presenze in campionato - chiuso al terzo posto dal Partizan - e quattro partite saltate per infortuni o squalifiche, in una stagione impreziosita dalla conquista della Coppa di Serbia.

Partizan Belgrado, Strahinja Pavlovic in azione in campionato contro la Stella Rossa

C'è di più. A fare da regista all'operazione che potrebbe portare Pavlovic alla Juventus c'è l'agente Fifa Fali Ramadani, lo stesso che segue da vicino Maurizio Sarri, nel mirino dei bianconeri per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri in panchina. L'accordo tra i due club sembra cosa fatta. Una volta definito, resterà da capire se il 18enne serbo farà parte del ritiro estivo dei bianconeri o resterà un altro anno in patria per maturare in una realtà che conosce come quella di Belgrado e far parte della Juventus dal 2020 in poi.