I due hanno giocato insieme al Real Madrid. Il Bayern Monaco non riscatterà il colombiano che non vuole tornare in Spagna. I bianconeri pensano al colpo.

di Franco Borghese - 03/06/2019 07:13 | aggiornato 03/06/2019 13:17

Un tassello dopo l'altro. La Juventus sta definendo il proprio futuro. Lo farà in questi giorni. Prima l'allenatore, l'uomo chiamato a sostituire Max Allegri in panchina, poi acquisti e cessioni sul calciomercato. Un'idea al direttore sportivo Fabio Paratici l'ha data Cristiano Ronaldo in persona. E forse lo sta anche aiutando a intavolare la trattativa. Perché giocare con il portoghese fa gola a tutti.

Stando a quanto riportato dalla Bild, infatti, nei giorni scorsi il numero 7 più famoso al mondo avrebbe chiamato James Rodriguez attraverso Facetime. Tema della chiacchierata un trasferimento del colombiano a Torino durante la prossima finestra di calciomercato. E la trattativa sembra tutt'altro che complicata. Anzi, appare anche piuttosto semplice. Molto più di quanto possa sembrare.

James, al momento, è sotto contratto con il Bayern Monaco, che nel 2017 lo ha preso in prestito per due stagioni dal Real Madrid, club nel quale ha giocato con Cristiano Ronaldo. I tedeschi hanno tempo fino a metà mese per riscattare il giocatore per 42 milioni di euro. Il colombiano però a Monaco non si è trovato molto bene (andò lì per giocare con Ancelotti che venne esonerato a fine settembre del 2017) e non ha un grande rapporto con tecnico Kovac e alcuni giocatori (su tutti Muller). Improbabile quindi che il Bayern lo riscatti.

Il Bayern, fra l'altro, nei giorni scorsi ha fatto sapere che non riscatterà il giocatore per poi rivenderlo e farci una plusvalenza. Per questo James appare destinato a tornare al Real Madrid. Piccolo problema: lì ritroverebbe Zinedine Zidane, proprio l'uomo dal quale era scappato quando lasciò la Spagna. Vuole quindi una soluzione diversa che gli dia maggiore tranquillità (emotiva) e garanzia (tecnica).

Per questo è difficile immaginare che James non trovi una sistemazione che gli aggradi di più. In questa sessione di calciomercato James lascerà prima il Bayern e poi il Real. Lo si può prendere per una cifra anche relativamente bassa visti i prezzi attuali, visto che il presidente spagnolo Perez si potrebbe accontentare anche di 45 milioni di euro, che sono più di quelli che avrebbe dovuto intascare dal Bayern. La Juventus ci pensa, Ronaldo ci spera. Prima però si dovrà individuare il tecnico della prossima stagione. Poi i vari tasselli andranno in ordine. La Juve sta definendo il proprio futuro. E Ronaldo sta aiutando Paratici a farlo.