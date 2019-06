I due maggiori antagonisti del pugile inglese commentano la caduta contro Andy Ruiz: reazioni decisamente diverse alla sconfitta di AJ, tra trash talking e rispetto.

di Massimiliano Rincione - 03/06/2019 15:32 | aggiornato 03/06/2019 15:37

Deontay Wilder e Tyson Fury commentano la clamorosa sconfitta di Anthony Joshua contro Andy Ruiz Jr: come vi abbiamo già raccontato, d'altronde, la performance dello statunitense di origini messicane ha davvero sconvolto il mondo della boxe, con AJ che è stato severamente punito alla sua prima esperienza fuori da casa, su suolo statunitense: una situazione diametralmente opposta rispetto a quella di Wilder, che è reduce dal successo per KO al primo round su Dominic Breazeale del 18 maggio, che gli ha permesso di tornare alla vittoria dopo il discusso pari con Tyson Fury del primo dicembre dello scorso anno.

He wasn’t a true champion. His whole career was consisted of lies, contradictions and gifts.

Facts and now we know who was running from who!!!!#TilThisDay — Deontay Wilder (@BronzeBomber) June 2, 2019

Wilder che, su Twitter, non ha perso tempo nell'ironizzare sulla clamorosa caduta del rivale, con cui gli animi si sono accesi già da anni: attraverso un post pubblicato sul proprio account, il boxeur americano non le ha certo mandate a dire a Joshua, lasciandosi andare ad un mini-monologo social con meno trash talking rispetto alle solite consuetudini. A chiusura di un tris di tweet, però, è impossibile non menzionare anche i complimenti nei confronti dell'underdog Ruiz, a cui Wilder ha manifestato tutto il proprio rispetto con sportività.

Lui non è un vero campione, la sua carriera è interamente costituita su bugie, contraddizioni e regalini. Questi sono fatti, e adesso capiamo chi scappa via da chi. La cosa peggiore che puoi fare in questa vita è arrenderti! Tanti complimenti ad Andy Ruiz per il suo upset, sei stato benedetto a venir fuori per questo match, diventando il primo messicano laureatosi campione dei pesi massimi. Questo è incredibile e mi auguro possano arrivare tante altre manne dal cielo.

We have our back and Forth’s but @anthonyfjoshua changed his stars through life. heavyweight boxing, these things happen, rest up, recover, regroup and come again 👊🏼 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 2, 2019

Fury, invece, non si è scomposto nel parlare di Joshua vs Ruiz, augurando al suo connazionale di tornare più forte di prima dopo essersi riposato e, conseguentemente, ripreso a seguito della clamorosa sconfitta.

Anthony Joshua ha cambiato le proprie stelle mediante la sua vita. Nel pugilato, nella categoria dei pesi massimi, queste cose accadono: riposati, riprenditi, rimettiti a lavoro e torna di nuovo!

Uno dei momenti più alti del match tra Tyson Fury e Deontay Wilder, con il primo che stuzzica l'avversario nel suo penultimo match disputato sul ring della grande boxe.

Boxe: ai dettagli per Wilder vs Fury 2?

Intanto, però, Wilder e Fury sembrano pronti a concedersi un rematch: come chiarito da The Bronze Bomber, infatti, in caso di vittoria di quest'ultimo nella rivincita concessa a Luis Ortiz, con conseguente trionfo del Gipsy King su Tom Schwarz il 15 giugno prossimo, il match tra i due si farà senza ombra di dubbio. Nel frattempo è altamente pronosticabile la stipula della rivincita tra Joshua e Ruiz, con il vincente di quest'ultimo match che probabilmente regolerà i conti con chi uscirà con le braccia alzate da Fury vs Wilder 2. Questo, ovviamente, sempre che Ortiz e Schwarz non decidano di fare un altro scherzo a fan e bookmakers!