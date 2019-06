Le parole rilasciate da SuperMario all'Istituto Boldani.

di Redazione Fox Sports - 03/06/2019 11:02 | aggiornato 03/06/2019 16:06

Ha fatto tappa all'Istituto Boldani, Mario Balotelli, dove è stato invitato per parlare di razzismo e integrazione. Ma ha affrontato anche tanti altri argomenti, come la mancata convocazione in Nazionale per le partite delle qualificazioni a Euro 2020:

Giocare per il mio Paese è la cosa più bella e quando non mi hanno convocato ci sono rimasto molto male. Negli anni passati non essere stato convocato mi ha fatto molto arrabbiare. Non mi chiamavano e non mi davano neppure una spiegazione. Ora ci ho fatto l’abitudine...

Per il ct Mancini, però, ha solo parole al miele:

Se sono diventato un calciatore devo ringraziare Mancini e i miei genitori

Infine sul suo futuro: