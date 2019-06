Il centrocampista argentino ha 19 anni ed è già un punto fermo del Boca Juniors, la squadra che fu di Maradona. Somiglia incredibilmente a Riquelme e a Napoli potrebbe fin da subito dettare i ritmi della squadra.

Con la scelta degli allenatori per le tante panchine ancora scoperte in Serie A, il calciomercato italiano sta prendendo il via e si prospetta già esaltante per le tante squadre di alto livello che hanno bisogno di un restyling. Avendo confermato di voler continuare con Ancelotti ancora per molti anni, il Napoli ha potuto giocare d’anticipo e iniziare a muoversi appena terminata la stagione, per non vedersi tirare dentro aste su calciatori che aveva già bloccato da tempo.

Il primo ad arrivare in casa azzurra è stato Giovanni Di Lorenzo, esterno destro dell’Empoli, comprato per nove milioni di euro più bonus al raggiungimento di determinati obiettivi che si stanno definendo in questa fase. Dopo l’esterno, che dovrebbe coprire il buco della partenza imminente di Hysaj, i problemi più grossi per il Napoli sono a centrocampo, dove serve comprare più di un calciatore. Sempre con l’Empoli si sta parlando di Bennacer, 21 anni, algerino, che potrebbe essere acquistato per 8-10 milioni.

L’altra pista invece porta ad un calciatore ancora più giovane rispetto all’empolese, ma che dovrebbe prevedere un esborso economico molto maggiore. In questo momento infatti, tutti gli sforzi di Giuntoli sono concentrati su Agustin Almendra, centrocampista argentino del Boca Juniors, nato l’11 febbraio 2000 e già titolare della squadra che fu di Diego Armando Maradona.

Partito Hamsik e bocciato Diawara, Ancelotti vuole Almendra come regista del suo Napoli.

Il calciomercato del Napoli è caldo: Giuntoli vuole chiudere Almendra per 20 milioni

Il Napoli ha iniziato a seguire Almendra già a dicembre scorso, dopo che aveva iniziato a giocare con continuità con gli Xeneizes. Almendra è “azul y oro” da sempre, è entrato nelle giovanili del Boca a 10 anni e a 16 gli fu proposto il primo contratto da professionista. Ha esordito in prima squadra il 16 aprile 2018, nella partita persa contro l’Indipendiente.

Fin da piccolo Almendra è accostato ad un grande mito del Boca, Juan Roman Riquelme. Ha almeno tre cose che fanno ricordare il numero 10. In primo luogo il fisico. Alto 1,82 per 75 kg, ha le stesse misure di Riquelme del periodo d’oro. La seconda somiglianza è nell’uso del destro, sensibile e dolce, capace di immaginare traiettorie che pochi possono pensare e infine il ruolo.

Nella squadra allenata da Guillermo Barros Schelotto veniva usato soprattutto come centrocampista di destra in un reparto a tre. Con l’arrivo di Gustavo Alfaro nel dicembre 2018, ha assunto sempre di più una posizione centrale, giocando spesso anche a due insieme al mediano Ivàn Marcone. Quello che impressiona è la sua capacità di calamitare il pallone e dare il ritmo alla manovra offensiva della squadra. In qualsiasi posizione, i compagni sanno che deve essere lui a gestire il pallone, sia per le capacità tecniche, sia per le doti di fantasia, fondamentali per aprire spazi.

Nel Napoli potrebbe giocare in un centrocampo a 4 e a 3, ma soprattutto potrebbe molto velocemente prendere in mano la manovra della squadra, lasciando libertà d’inserimento a Fabian Ruiz e Zielinski nei ruoli di mezzala d’attacco. Al Napoli servirebbe molto un calciatore del genere, in assenza di un regista dopo che Hamsik ha lasciato la squadra e Diawara è stato bocciato senza appello da Ancelotti. Ma quanto costa Almendra?

Il presidente del Boca, Daniel Angelici, fa pagare caro i suoi gioielli e ha fin da subito messo una clausola sul suo calciatore di 27 milioni. Giuntoli vorrebbe stare sui 20 milioni, più eventuali bonus, ma negli ultimi giorni nella trattativa sono entrati anche il Porto e il Monaco e il diesse napoletano ha rilanciato, arrivando a 25 milioni. Non sono pochi per il Napoli e nemmeno per il Boca, perché se Almendra venisse venduto per questa cifra, sarebbe la cessione più fruttuosa della storia, dopo Gago passato al Real Madrid per 24 milioni di euro.

A spingere il calciatore verso Napoli sono l’agente, Adrian Rauco, e il ricordo del più grande mito calcistico che accomuna argentini e napoletani. Diego Armando Maradona è il calciatore del cuore di Almendra e ripercorrerne i passi, arrivando nella città che lo ha visto re per 7 anni, sarebbe per lui la scelta perfetta.