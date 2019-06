La Toyota del team Gazoo vince nella polvere, battuti Neuville su Hyndai e Ogier con la Citroen.

di Mirko Colombi - 02/06/2019 20:52 | aggiornato 02/06/2019 22:55

Ott Tanak vince ancora e per lui è la terza affermazione del WRC 2019. Il pilota estone - in coppia con il connazionale Martin Jarveoja, conclude in testa il settimo round stagionale, portando al successo la Toyota Yaris ufficiale. Il terroso e polveroso percorso in terra portoghese non ha spaventato il duo nordico, abituato ai freddi e scivolosi itinerari nevosi. Non è stato semplice per Ott e copilota tagliare da trionfatori il traguardo dopo l'ultima power stage, perché gli avversari soffiavano sui loro colli.

Il nordirlandese Meeke ed il belga Neuville sono rimasti in corsa per il successo sino alla fine, ma Kris ha sbagliato e Thierry non è stato veloce quanto Tanak. L'errore del britannico è costato caro all'equipaggio d'oltremanica, che ha fatto un vero e proprio regalo alla coppia belga motorizzata Hyundai. Terza posizione detenuta da Ogier che, guidato da Ingrassia, porta sul podio la Citroen, in una risultato tutto francese.

Gli itinerari disegnati e scelti dall'organizzatore si sono rivelati - come sempre - selettivi e spettacolari. Addirittura uno dei "leg" previsti superava i 37 chilometri di lunghezza. Annullati due percorsi, causa problemi comunali in due piccoli paesi portoghesi. La lenta burocrazia non colpisce solo le pratiche italiane, ma anche il WRC. Tra carte bollate, proteste, numeri e figuracce, parla la classifica piloti, comandata da Ogier in vetta, Tanak secondo e Neuville terzo. Il mondiale rally è ancora tutto aperto, perché arrivato a metà del suo cammino.

Era l'obiettivo, l'ha centrato. Tanak voleva far suo il rally portoghese, per due annunciati motivi: incrementare il proprio score di carriera ed acciuffare Ogier nella graduatoria conduttori. Tra il belga e l'estone ora ballano solo due punti, con la differenza che Ott abbia vinto una volta in più. Svezia, Cile ed oggi per il pilota Toyota, Montecarlo e Meixico le tappe centrate dall'alfiere Citroen.

La cosa bella di questo rally - per Tanak - è stata la modalità mostrata ai rivali. In pratica, Ott ha dominato ogni prova, senza perdere il controllo dei nervi e della vettura. Malgrado un problema ai freni accusato dalla sua Toyota, che lo costringe al quinto posto parziale in una delle dieci prime prove. Nessun problema: l'estone è un osso durissimo ed il team Gazoo capace di risolvere ogni sorta di inconveniente tecnico. Se aggiungiamo le note rapide e precise fornite dal navigatore Jarveoja - in un idioma francamente incomprensibile - il quadro è completo per Tanak, che vince dopo tre ore e venti minuti di contesa.

Tanti gli sconfitti in Portogallo. Le Ford dei finlandesi e britannici Suninen ed Evans ne escono dopo velleità di successo, rivelatesi vane. Skoda di Rovampera lontana dal podio, dopo un buon inizio del weekend. Errori per Latvala e Meeke, due corridori in grado di vincere, tuttavia ancora inclini a decisivi sbagli. Per comandare nel WRC occorrono velocità, pazienza e fortuna. Tanak ha avuto in Portogallo tutti questi tre importanti ingredienti.

Il sole mette in evidenza la polvere e le accuse di Ogier

Terrosa e polverosa la campagna portoghese, che offre scorci bellissimi. Se riuscite a vederli: nelle tante nubi alzate dalle auto, era difficile farsi largo e capire cosa ci fosse oltre la nube e dove mettere le ruote. Si sono lamentati in tanti ma, come al solito, non è servito a nulla. Le parole contano poco nei rally, note dei navigatori a parte: la piena fiducia del pilota nei confronti del copilota è fondamentale, specialmente in situazioni così difficili.

Il francese Ogier non è stato zitto. Sebastien ha puntato il dito contro lo staff Hyundai che, secondo il pilota Citroen, avrebbe messo in campo una strategia non corretta. Ogier sostiene che Toyota avrebbe imposto a Sordo di fermarsi in prova, evitando di alzare la polvere che avrebbe potuto limitare Neuville, compagno di marca dello spagnolo Dani. Queste strategie non sono consentite nelle prove speciali WRC, nelle quali ognuno deve spingere al massimo del proprio potenziale. Accuse non confermate a fine gara, insomma, il polverone è stata la polemica stessa.

Ordine d'arrivo rally del Portogallo

Tanak-Jarveoja (Toyota Yaris WRC) Neuville-Gilsoul (Hyundai I20 Coupè WRC) Ogier-Ingrassia (Citroen C3 WRC) Suninen-Salminen (Ford Fiesta WRC) Evans-Martin (Ford Fiesta WRC) Rovanpera-Halttunen (Skoda Fabia R5) Kopecky-Dresler (Skoda Fabia R5) Latvala-Anntila (Toyota Yaris WRC) Loubet-Landais (Skoda Fabia R5) Bergkvist-Barth (Ford Fiesta R5)

Classifica piloti