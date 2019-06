Al Mugello il Dottore mette a referto uno dei peggiori week-end in carriera. Restano irrisolti i problemi di grip, erogazione del gas, in frenata. Yamaha sembra incapace di proseguire lo sviluppo della M1. E anche Vinales inizia a innervosirsi.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 02/06/2019 23:40 | aggiornato 02/06/2019 23:44

Il GP del Mugello si rivela una delle peggiori gare in carriera di Valentino Rossi. In nessun turno di prove, né in qualifica, né in gara è riuscito a piazzarsi nella top-10, accusando sul giro secco un ritardo medio di 8 decimi dal più veloce. Doveva essere la gara del riscatto, invece è stata quella della disfatta. Non tanto per il pilota di Tavullia, che da anni rincorre una M1 all'altezza delle rivali, quanto per la Yamaha, che da oltre tre anni è incapace di tenere il passo di Honda e Ducati, da quest'anno dietro persino alla Suzuki.

In Ducati si parla di diavolerie aerodinamiche, in Honda di un nuovo propulsore che ha azzerato il gap di potenza dal V4 di Borgo Panigale, in KTM di un forcellone in carbonio e di un aggiornamento di motore, in Aprilia di una nuova carenatura aerodinamica, in Suzuki di una moto particolarmente efficace a centro curva. Invece in Yamaha regna un'apatia tecnica che mette in allarme non solo Valentino Rossi, ma anche Maverick Vinales che, alla fine del Gran Premio, sembra perdere la pazienza e chiedere aggiornamenti in tempi ridotti.

Nel box di Iwata regna ancora confusione, c'è una bozza di progetto per il 2020 da provare al test di Brno in estate, ma sul presente silenzio assoluto. Del resto il principale errore è irrimediabile e riguarda il motore della M1 che, come richiesto dal regolamento, resta congelato per tutto il campionato, salvo per i team che possono beneficiare delle concessioni (Aprilia e KTM). Nulla può essere fatto per aumentare la top speed sui rettilinei, il freno motore, poco in termini di erogazione del gas. Il Dottore aveva lanciato l'allarme propulsore sin dai test dello scorso novembre a Valencia e Jerez, ma sono caduti nel vuoto per assenza di alternative. Ancora una volta la Yamaha sembra condannata ad una stagione disperata all'inseguimento delle rivali.

Valentino Rossi al Mugello

Valentino Rossi: "Sarà difficile lottare per il podio"

I due podi consecutivi in Argentina e Texas avevano illuso i tifosi di Valentino Rossi e della casa del Diapason. In realtà Honda e Ducati erano ancora alle prese con qualche problemino di elettronica che solitamente caratterizza i prototipi ad inizio stagione. Ma hanno saputo progredire in breve tempo, trovare soluzioni capaci di metterle sul giusto binario che conduce al podio, mentre la M1 non ha subito il medesimo e progressivo processo di sviluppo, restando ancorata alla versione precaria fuoriuscita dai test invernali di Sepang e Losail.

Purtroppo negli ultimi anni non siamo stati in grado di migliorare. Facciamo piccoli passi, ma abbiamo bisogno di qualcosa di più serio, perché in alcune aree il divario è davvero grande rispetto alle altre moto. Non cerchiamo un miracolo, cerchiamo di lavorare dove dobbiamo lavorare, come nell'elettronica e nell'accelerazione. Il fatto è che durante il week-end devi concentrarti solo su ciò che hai a disposizione, forse aumenti la tua velocità, ma poi perdi in altri settori.

Valentino Rossi ha guardato i dati di Vinales al termine del venerdì per provare a migliorare i tempi sul giro. Sabato mattina qualche lieve soluzione era stata trovata, ma un errore nelle FP3 ha condizionato l'intero GP del Mugello. Uscire fuori dalla Q2 lo ha costretto a fare i conti con due Ducati del team ufficiale (Dovizioso e Pirro) decisamente superiori alla M1. Partire dalla 18esima posizione in griglia ha costretto il pesarese a farsi largo nella mischia. Un primo errore l'ha costretto sulla ghiaia, poi nel tentativo di recuperare ha perso l'anteriore ed è caduto irreversibilmente alla curva 9 dopo sette giri.

Sarà necessario cercare di essere concentrati, ma nella situazione attuale è molto difficile lottare per il podio... Fino alla prima metà del 2016 la nostra moto era la più forte, infatti nel 2015 con la Bridgestone ho lottato per il titolo con Jorge, portando a casa 600 punti tra i due. Il fatto è che dalla seconda metà del 2016 le altre squadre hanno fatto importanti progressi che sono stati confermati nella stagione successiva e siamo arrivati ​​in ritardo. Penso che questo sia il problema.

Valentino Rossi in classifica resta il miglior pilota Yamaha, ma il distacco da Marc Marquez adesso è lievitato a 43 punti. Impensabile sperare di poter puntare al titolo MotoGP, ma anche salire sul podio sarà impresa ardua se non arriveranno novità consistenti per la M1 dal Giappone e dal reparto di elettronica. Da parte sua servirà un lavoro straordinario sin dal venerdì per cercare un miglior set-up di partenza e partire più avanti. Ritrovarsi in griglia nelle retrovie mette in evidenza le difficoltà di sorpasso e in accelerazione, soprattutto nelle curve lente. Da Iwata arriveranno novità per il prossimo appuntamento in Catalunya?