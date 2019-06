Nella serata europea di UFC Fight Night 153, Anthony “Lionheart” Smith sottomette Alexander Gustafsson, che sembra imboccare definitivamente la via del ritiro.

Anthony Smith ce l’ha fatta di nuovo: ancora una volta, è riuscito a ribaltare il pronostico e uscire vincitore da un incontro per il quale partiva sfavorito. Lo ha fatto contro il beniamino di Stoccolma, un uomo che aveva il pubblico di casa a sostenerlo e che aveva già combattuto tre volte per la cintura dei massimi-leggeri, ma che ha dovuto cedere al brazilian ju-jitsu da cintura nera di Smith.

Gustafsson vs Smith nella serata di UFC Stockholm

L’incontro è partito in sordina, con i primi due round che hanno visto gli atleti studiarsi e punzecchiarsi senza portare colpi significativi. Smith, fin da subito, si è preso il centro dell’ottagono: inseguendo un Gustafsson sveltissimo sulle gambe, ha mostrato uno striking dal ritmo basso ma votato ai colpi pesanti, caricando il gancio sinistro e l’overhand destro per trovare il colpo da KO. Gustafsson, d’altra parte, ha limitato i danni piuttosto bene grazie al footwork instancabile e al movimento del busto, tenendo a bada l’americano con il jab e con sfuggenti calci alle gambe. Subito nel primo round, lo svedese ha accusato una ferita all’altezza della tibia che ha cominciato a sanguinare: neanche questo, però, è sembrato poter limitare la sua mobilità. I primi due round sono così scivolati via in un mix di cautela, striking tecnico e rispetto reciproco.

È nel terzo round che le cose hanno cominciato a prendere velocità. Il focus è rimasto sullo striking in piedi, ma entrambi gli atleti avevano cominciato a sciogliersi: lo svedese ha provato a dettare il ritmo entrando e uscendo con combinazioni rapide, alternando colpi al corpo e al viso, ma anche Smith è riuscito a far sentire le proprie mani pesanti senza esporsi troppo. Gli scambi sono andati avanti così fino alla fine della ripresa, quando Gustafsson è riuscito a piazzare un calcio al corpo che ha costretto Smith a chiudersi: a quel punto, lo svedese ha accorciato la distanza e messo a segno un takedown che, probabilmente, gli è valso l’assegnazione del round.

UFC Stockholm, Gustafsson e Smith in fase di clinch

La fine di Gustafsson: la sottomissione e il ritiro dalle MMA

Con lo stesso ritmo è cominciata anche la quarta ripresa, che non era però destinata ad arrivare fino in fondo. L’incontro, che fino ad allora era stato uno sfoggio di striking, in questo round è finito a terra: Gustafsson ha chiuso Smith nel clinch e ha cercato il takedown, ma l’americano ha mantenuto la postura. A quel punto è stato lo svedese a perdere l’equilibrio e, nella fase di lotta, ha dato la schiena all’avversario nel tentativo di rialzarsi. “Lionheart” ne ha approfittato subito: body triangle di gambe e ground and pound fino a che Gustafsson, ormai pancia a terra, non ha esposto la gola per la rear-naked choke di Smith. Lo svedese è stato costretto a cedere.

Un finale amaro per Alexander Gustafsson, che nella sua Svezia ha ringraziato UFC e il pubblico di casa per il supporto, pur non riuscendo a nascondere il disappunto. “Sono molto contrariato,” ha detto dopo l’incontro, “è successo di nuovo: sono stato sconfitto a casa mia.” Dopo l’intervista, l’ex contendente al titolo dei massimi-leggeri UFC si è slacciato i guantini e li ha lasciati cadere nella gabbia con un’ultima, eloquente affermazione: “Lo spettacolo è finito, ragazzi.” Pare proprio, quindi, che il 32enne sia deciso a dare seguito alle affermazioni fatte in precedenza, ritirandosi con un record professionale di 18 vittorie e 6 sconfitte.

Rakić, Amirkhani e il resto della main card a UFC Stockholm

Si sono conclusi ai punti i primi due incontri della main card, con Daniel Teymur che ha dominato un esitante Sung Bin Jo al suo debutto in UFC e Christos Giagos che ha battuto Damir Hadžović nella categoria dei pesi leggeri.

Ottimo incontro quello fra Chris Fishgold e Makwan Amirkhani, con quest’ultimo che — dopo aver piazzato un colpo basso involontario che ha spezzato il round — ha costretto l’avversario alla resa con un’anaconda choke: la sottomissione è valsa al finlandese il premio di Performance of the Night.

Si è concluso in un batter d’occhio, infine, l’incontro tra Aleksandar Rakić e Jimi Manuwa: dopo aver evitato un gancio dell’inglese, Rakić lo ha fulminato con un calcio alla mandibola. Manuwa era privo di sensi ancor prima di toccare terra.

UFC Stockholm, Amirkhani dichiarato vincitore dopo il match contro Fishgold

UFC Stockholm, tutti i risultati della main card

UFC Stockholm si è svolto nella serata di sabato 1° giugno ed è andato in onda su DAZN. Qui di seguito, tutti i risultati della main card.