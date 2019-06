Il Tottenham ha raggiunto per la prima volta la finale di Champions e questo fa ben sperare per il futuro. Nessuno si aspettava potessimo arrivare qui. Questo è un club che aveva come priorità la costruzione dello stadio e che ha speso zero euro negli ultimi due mercati, vincere la Champions sarebbe stato straordinario. Ora dobbiamo stare calmi e guardare avanti

