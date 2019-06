Passano il terzo turno Fabio Fognini e Novak Djokovic. Eliminate le finaliste degli US Open 2018 Naomi Osaka e Serena Williams

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 02/06/2019 06:44 | aggiornato 02/06/2019 12:48

Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros per il secondo anno consecutivo e per la terza volta in carriera grazie al successo in quattro set sul forte giocatore spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6 6-4 4-6 6-1 dopo 3 ore e 10 minuti.

Fognini ha vinto per la settima volta su dieci scontri diretti con Bautista Agut. Il trentunenne giocatore di Arma di Taggia giocherà il suo ottavo di finale con il tedesco Alexander Zverev, che ha dovuto faticare per battere il serbo Dusan Lajovic in cinque set con il punteggio di di 6-4 6-2 4-6 1-6 6-2. Lo scorso Aprile Fognini ha battuto Zverev a Montecarlo nel torneo che ha visto successivamente trionfare l’azzurro. In questo torneo Zverev ha dovuto ricorrere al quinto set per la seconda volta dopo aver faticato molto per battere John Millman al primo turno.

Nella sua carriera Fognini ha raggiunto i quarti di finale del torneo parigino nel 2011 ma dovette rinunciare a giocare contro Novak Djokovic per un quarto di finale.

Fognini ha vinto un combattuto primo set al tie-break dopo un’ora e un quarto.

Bautista è stato il primo a strappare la battuta al quarto game del primo set dopo quattro errori gratuiti di Fognini. L’azzurro ha reagito vincendo quattro game consecutivi grazie a due break e si è portato in vantaggio per 5-3. Bautista ha realizzato il controbreak, quando Fognini ha servito per il set.

Lo spagnolo ha avuto un set point sul 6-5, ma Fognini si è salvato con un ace portando il primo set al tie-break. Fognini ha realizzato il primo mini-break che gli ha consentito di salire sul 3-1. Bautista Agut ha recuperato subito il mini-break. Dopo cinque punti vinti dal giocatore in risposta Fognini ha messo a segno il punto decisivo per il 6-5 grazie ad un dritto al volo prima di aggiudicarsi il set al primo set point dopo 77 minuti.

Come nel primo set Bautista si è portato in vantaggio di un break ma Fognini ha conquistato due break procurandosi la possibilità dii servire per il set sul 5-3. Fognini ha subito immediatamente il controbreak, ma ha strappato di nuovo la battuta al decimo game aggiudicandosi il secondo set per 6-4.

Bautista ha strappato ancora la battuta a Fognini portandosi sul 2-0 ma l’azzurro ha vinto tre game di fila prendendo un vantaggio di 3-2. Fognini ha richiesto il Medical Time-Out per curare un problema alla caviglia. Al ritorno in campo Fognini ha subito il break dopo aver commesso due doppi falli. Bautista Agut ha concluso il terzo set per 6-4 al servizio.

Fognini ha strappato il servizio allo spagnolo nel secondo game del quarto set e ha confermato il break tenendo il servizio per il 3-0 con un rovescio lungolinea. Il tennista ligure ha strappato la battuta per la seconda volta nel quarto game dopo un doppio fallo di Bautista. Il vincitore dell’ultimo torneo di Montecarlo ha tenuto agevolmente il turno di battuta prima di concludere il match con una palla corta di dritto.

Fabio Fognini:

“Sono stanco e molto felice. E’ stata una partita molto dura. Sono contento di essere approdato alla seconda settimana del Roland Garros. La partita contro Zverev sarà molto difficile”.

Le vittorie di Juan Martin Del Potro sull’australiano Jordan Thompson per 6-4 6-4 6-0 e di Karen Khachanov su Martin Klizan per 6-1 6-4 6-3 hanno impedito a Fognini di centrare l’obiettivo di entrare nella top 10 del Ranking Atp, ma una vittoria contro Zverev sarà sufficiente all’italiano di raggiungere questo traguardo. Khachanov e Del Potro si affronteranno per un posto nei quarti di finale.

Djokovic batte Caruso

E’ finita con molto onore l’avventura parigina di Salvatore Caruso, che è stato eliminato dal numero 1 del mondo Novak Djokovic in tre set per 6-3 6-3 6-2. Djokovic ha realizzato un break nel quarto game del primo set, nel quinto e nel nono game del secondo set e nel sesto e nell’ottavo game nel terzo set. Djokovic ha salvato tutte le cinque palle break (due sul 3-1 e due sul 4-2 del primo set e una nel primo game del terzo set.

Il ventiseienne giocatore siciliano ha concluso comunque un torneo da incorniciare nel quale ha battuto Gilles Simon per 2-6 6-1 6-2 6-4 e il giovane spagnolo Jaume Munar per 7-5 4-6 6-3 6-3.

Salvatore Caruso:

“Ho provato un’esperienza unica. Sono contento di come è andata, soprattutto per come ho gestito la pressione di giocare su un palcoscenico così importante davanti a tantissima gente. Spero di ripetere un’esperienza simile. Nei primi due set credo di essermela giocata quasi alla pari con il numero 1 del mondo. Nel terzo set ho accusato un fisiologico calo di rendimento. Lui non cala mai. Questo è l’aspetto più impressionante”.

Novak Djokovic:

“Caruso mi ha sorpreso. Il risultato è bugiardo per quello che si è visto in campo. Ho dovuto faticare per portare a casa il match. Oggi era un risultato diverso a causa delle condizioni meteorologiche. Probabilmente è stata di gran lunga la giornata più calda dall’inizio del torneo. Era davvero una sfida controllare il rimbalzo della palla e la sua velocità. Caruso è entrato in campo molto motivato”.

Djokovic giocherà contro Jan Lennard Struff, che ha superato un match maratona contro Borna Coric in cinque set con il punteggio di 4-6 6-1 4-6 7-6 11-9.

Federer vince la partita numero 400 a livello Slam

Roger Federer ha battuto il Next Gen norvegese Casper Ruud per 6-3 6-1 7-6 dopo 2 ore e 11 minuti al quarto match point dopo aver annullato un set point. Il fuoriclasse svizzero ha vinto la sua quattrocentesima partita a livello di tornei del Grande Slam e giocherà il suo ottavo di finale contro l’argentino Leonardo Mayer, che ha battuto il francese Nicolas Mahut per 3-6 7-6 6-4 7-6.

Federer ha sfruttato la prima palla break nel settimo game con un rovescio lungolinea. L’elvetico ha salvato la palla del controbreak prima di mettere a segno una striscia vincente di nove game consecutivi che gli ha permesso di prendere un vantaggio di 6-3 5-0.

Ruud, figlio d’arte del miglior giocatore norvegese della storia Christian Ruud (numero 39 del mondo nel 1985),è andato in vantaggio per 2-0 grazie ad un break all’inizio del terzo set. Federer ha realizzato subito il controbreak pareggiando il conto sul 2-2. Federer ha salvato una palla break nel settimo game che avrebbe permesso a Ruud di servire per il set sul 5-3.

Il terzo set si è deciso al tie-break. Federer si è portato in vantaggio per 3-1 con un mini-break ma Ruud ha recuperato lo svantaggio. Federer ha avuto due set point sul 6-4 ma non li ha sfruttati. Ruud ha avuto a disposizione un set point sul 7-6 ma Federer lo ha annullato con un serve and volley. Federer non ha sfruttato il terzo set point sul 8-7 prima di aggiudicarsi il tie-break per 10-8 dopo un doppio fallo di Ruud.

Federer ha raggiunto gli ottavi senza perdere un set in tutta la prima settimana.

Roger Federer:

“Sono molto felice di essere qui e del mio livello attuale. Non avevo aspettative per questo scorcio di stagione, ma ora so di essere molto competitivo. Non posso dire se sono al mio massimo livello, ma per me è importante aver raggiunto gli ottavi senza aver perso un set. Sento che l’obiettivo è stato raggiunto e d’ora in poi potrò giocare più liberamente. Mi rendo conto di star bene fisicamente, mentalmente sono fresco e il mio tennis funziona. Ho battuto un osso duro come Casper Ruud su questa superficie, quindi sono molto soddisfatto. Non ho nulla da perdere e continuerò a dare il massimo. Casper potrebbe arrivare tra i primi 20 del mondo. Ha una buona etica del lavoro ed è molto ben seguito. Aver vinto 400 partite nei tornei del Grande Slam è impressionante. Le 1000 vittorie in carriera sono state molto emozionanti, così come le 400 partite nei Majors. ”.

Nadal batte Goffin in quattro set

L’undici volte vincitore del Roland Garros Rafael Nadal ha battuto il belga David Goffin in quattro set per 6-1 6-3 4-6 6-3. Nadal ha dominato i primi due set ma non ha sfruttato tre palle break all’inizio del terzo set. Goffin ha realizzato il break sul 4-4 costringendo il maiorchino al quarto set. Nadal ha conquistato il quarto set con un break nel quarto game aggiudicandosi l’ottantanovesima partita su 91 disputate al Roland Garros. Il prossimo avversario dello spagnolo sarà Juan Ignacio Londero, che ha battuto il Next Gen francese Corentin Moutet per 2-6 6-3 6-4 5-7 6-4.

Rafael Nadal:

“Può capitare di perdere un set contro un giocatore come Goffin. David è un grande giocatore. Quando è in forma, può battere qualunque giocatore. Ho giocato molto bene nei primi due set e sprecato alcune importanti occasioni all’inizio del terzo set”.

Superano il turno Thiem, Tsitsipas e Wawrinka

Il vincitore dei tornei di Indian Wells e Barcellona Dominic Thiem ha dovuto faticare per battere l’uruguaiano Pablo Cuevas per 6-3 4-6 6-2 7-5 dopo 2 ore e 36 minuti pur perdendo la battuta quattro volte.

Stefanos Tsitsipas ha superato Filip Krajnovic per 7-5 6-3 6-7 7-6 nel match conclusosi con un giorno di ritardo a causa dell’interruzione per oscurità nella serata di Venerdì sul punteggio di 5-5 nel terzo set. Krajnovic è andato in vantaggio per 5-2 nel terzo set e ha sprecato due set point ma ha tenuto il turno di battuta agevolmente prima di aggiudicarsi il tie-break per 7-5. Krajnovic ha preso un break di vantaggio ma Tsitsipas ha realizzato immediatamente il controbreak. Krajnovic ha commesso quattro errori gratuiti quando è andato a servire per il 5-4. Krajnovic ha mancato una palla sul 6-5 per portare il match al quinto set. Tsitsipas ha vinto gli ultimi tre punti aggiudicandosi il match dopo 3 ore e 34 minuti.

Un ritrovato Stan Wawrinka ha avuto bisogno di tre tie-break per battere Grigor Dimitrov per 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 7-6 (10-8). Lo svizzero (vincitore al Roland Garros 2015) ha vinto il primo tie-break dopo aver salvato un set point sul 5-4 nel primo set. Anche nel terzo set il giocatore di Losanna ha dovuto annullare cinque set point a Dimitrov prima di aggiudicarsi il tie-break per 10-8.

Eliminate Osaka e Williams

La numero 1 del mondo e vincitrice dell’ultimo Australian Open Naomi Osaka è stata sconfitta da Katerina Siniakova per 6-4 6-2. Siniakova ha sfruttato tre delle sei palle break a sua disposizione e ha salvato tutti i sette break point a sua disposizione. Siniakova affronterà la statunitense Madison Keys, che ha battuto Anna Blinkova per 6-3 6-7 6-4. Keys ha mancato un match point sul 6-5 sul servizio a sua disposizione prima di perdere il secondo set al tie-break, ma ha superato il turno vincendo il terzo set per 6-4.

La ventenne statunitense Sofia Kenin ha battuto la ex numero 1 e pluricampionessa Slam Serena Williams per 6-2 7-5. Kenin ha dovuto faticare soltanto quando ha dovuto fronteggiare una palla break sul 6-5. Williams non ha sfruttato l’occasione per strappare la battuta all’avversaria. Kenin ha concluso la partita al secondo match point.

Facile vittoria per Simona Halep, che ha superato Lesla Tsurenko per 6-2 6-1 in appena 55 minuti. La romena affronterà la giovane polacca Iga Swiatek, che ha battuto in rimonta la campionessa olimpica portoricana Monica Puig per 0-6 6-3 6-3.