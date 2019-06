Tony ottiene la vittoria nella entry class del Motomondiale, battendo Dalla Porta e Masia. Nella Moto2 bis di Alex Marquez, che ripete l'affermazione ottenuta a Le Mans, Marini e Luthi sul podio.

02/06/2019

Gara divertenti per i piloti della Moto3 e della Moto2. Specialmente per i piloti. Il Motomondiale del Mugello è sempre spettacolare, grazie ad una pista che esalta le doti di guida. In una giornata di sole, le colline verdi erano praticamente tutte tricolori. La giornata di gare si è aperta con la piccola cilindrata, vinta da Tony Arbolino. Il milanese del team Snipers ottiene il primo successo in carriera con la Honda, battendo Lorenzo Dalla Porta e Jaume Masia. Il giro finale ha deciso tutto.

Nella middle class, invece, il risultato è apparso chiaro dopo pochi passaggi. Alex Marquez ha effettuato qualche sorpasso, poi è fuggito indisturbato, sino alla bandiera a scacchi. Il catalano - fratello di Marc - ottiene la seconda affermazione stagionale consecutiva, dopo quella di Le Mans. Alle spalle del numero 73, un altro nome imparentato con un personaggio illustre. Luca Marini. fratello di Valentino Rossi, sale sul gradino centrale del podio. Thomas Luthi lo completa.

Se Arbolino è il nome nuovo del paddock, Marquez lo si conosce già da un po'. Mentre Tony è sbocciato oggi - vedremo se il numero 14 diventerà un vero bomber - Alex è stato campione del mondo, proprio nella Moto3. Da quando si parla di lui come futuro pilota in MotoGP, il portacolori del team Marc VDS è tornato ad andare forte. Dopo la Francia, l'Italia. Ora tutto è possibile per lo spagnolo. Possibile tutto pure per Arbolino, che si allena ed impara da Jorge Lorenzo, suo vicino di casa a Lugano.

Arbolino vince nella Moto3 del Mugello, beffando Dalla Porta e Masia

Motomondiale, al Mugello la prima volta di Tony Arbolino, Dalla Porta in corsa per il titolo

Un ultimo giro infernale ed una volata da infarto. Essendo livellate, le prestazioni delle piccole Moto3 non si notano troppo nel lungo rettilineo del Mugello. Consapevole di quanto e come le scie sarebbero state decisive, Arbolino ha pensato di affrontare l'ultima curva - la Bucine - in seconda posizione, per poi sfruttare il tunnel aerodinamico offerto dalle moto rivali. Scelta giusta quella di Tony, che dopo aver superato Dalla Porta, taglia il traguardo con soli 29 millesimi di vantaggio. Un soffio.

Dalla Porta, a colpo ricevuto, mantiene il secondo posto nella classifica corridori. Arbolino è la novità della categoria, Lorenzo - seppur giovane - rappresenta l'esperienza. Il team Leopard è una squadra già detentrice di titoli nella entry class ed il 2019 sembra ancora un anno buono. In vetta c'è il regolare Aron Canet. che oggi non ha brillato molto. Il pilota di Max Biaggi è furbo, sa effettuare calcoli e sorpassi. I tentativi nei confronti di Masia sono risultati vani e tra la KTM numero 44 e la numero 5 si sono infilati Antonelli, Foggia e McPhee. Nel giorno della Repubblica Italiana, azzurri nuovamente al top.

Tra gli "altri", oltre ai già citati Masia - oggi meno scavezzacollo del solito - e Canet, segnaliamo la giornata storta dei vari Fenati, Migno e Zannoni. Contatto fatale tra Romano e Andrea, ed entrambi nella sabbia ad inveire. Kevin è il campione italiano in carica, guida una alternativa TM, ha vissuto prove libere interessanti e qualifiche difficili. Il cesenate oggi non ha concluso il Gran Premio vissuto da wild card, ma lo rivedremo sicuramente nel mondiale presto. E volentieri.

Gran Premio di Italia Moto3, ordine d'arrivo

Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 39'29.874 159.3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 39'29.903 159.3 0.029 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 39'29.952 159.3 0.078 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 39'30.030 159.3 0.156 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 39'30.141 159.3 0.267 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 39'30.277 159.3 0.403 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 39'30.433 159.3 0.559 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 39'30.469 159.3 0.595 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 39'31.440 159.2 1.566 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 39'31.471 159.2 1.597

Classifica piloti

Canet (Spagna) 83 punti Dalla Porta (Italia) 80 punti Antonelli (Italia) 70 punti

Moto2, il risveglio (definitivo) di Alex Marquez e di Luca Marini, entrambi "fratelli d'arte"

Da quando è pronosticato in MotoGP per il 2020, il fratello di Marc si è svegliato. Non per caso: il catalano è un ottimo talento, ha vinto un mondiale, si è rimesso in corsa per ripetersi. Dopo il successo ottenuto a Le Mans, Marquez junior ha ulteriormente ritrovato fiducia nei propri mezzi ed aumentato la confidenza con la Kalex motorizzata Triumph. L'affermazione del Mugello non è mai stata in discussione ed ora il numero 73 è uno dei pretendenti al titolo.

Un altro parente ha fatto benissimo in Toscana. Luca Marini, sebbene porti un cognome diverso, è fratello di sangue con Valentino Rossi. Stessa madre, due padri differenti. Medesimo talento. Non saliva sul podio dalla Malesia dello scorso anno, oggi il pilota Sky VR46 calca quello centrale. Finalmente i problemi fisici sembrano dissolti per il numero 10, che è riuscito a guidare come vuole.

Il gradino più basso del podio è andato sotto agli stivali di Thomas Luthi, passista svizzero davvero ragionatore. E ragioniere: Thom ha vinto un mondiale nella vecchie e gloriosa classe 125, sa gestire momenti e situazioni. Non in formissima al Mugello, il corridore del team Dynavolt ha capito che non avrebbe avuto senso rischiare. La classifica è corta ed il mondiale ancora troppo lungo. I titoli si vincono pure così. Grandi rimonte da parte di Baldassarri e Di Giannantonio, con Lorenzo quarto ed in cima alla classifica e Fabio decimo. Benissimo anche Bastianini e Pasini, ancora a punti nel Motomondiale.

Gran Premio di Italia Moto2, ordine d'arrivo

Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 39'31.262 167.2 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 39'33.190 167.0 1.928 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 39'33.504 167.0 2.242 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 39'34.915 166.9 3.653 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 39'35.235 166.9 3.973 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 39'35.247 166.9 3.985 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 39'36.248 166.8 4.986 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 39'37.477 166.7 6.215 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 39'42.728 166.4 11.466 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 39'44.312 166.3 13.050

Classifica piloti