Nella finale di ritorno il Verona completa la rimonta, vince 3-0 e torna in paradiso. Decidono i gol di Zaccagni nel primo tempo e quelli di Di Carmine (show) e Laribi nella ripresa.

di MarcoValerio Bava - 02/06/2019 23:16 | aggiornato 02/06/2019 23:21

L'Hellas Verona completa la rimonta, affonda il Cittadella, vince la finale playoff di Serie B e torna nella massima serie. Partita perfetta quella dei ragazzi di Aglietti che vincono 3-0 e ritrovano la Serie A dopo un anno di purgatorio. Fine del sogno invece per il Cittadella che dopo un primo tempo di sofferenza, crolla del tutto nella ripresa anche a causa delle due espulsioni (giuste) di Parodi e Proia che ovviamente spianano la strada agli avversari.

Il Verona parte subito forte, gioca con personalità, con carattere, spinto anche da un Laribi in grande condizione e da un Mattia Zaccagni che si rivela rientro preziosissimo nello scacchiere di Aglietti. E proprio Zaccagni firma il gol del vantaggio sfruttando al meglio l'assist di Faraoni e un'azione corale molto bella. Il Cttadella fa tanta fatica ad arrivare dalle parti di Silvestri.

La ripresa sembra seguire uno spartito un po' diverso, perché i granata giocano con più personalità, ma la prima espulsione - quella di Parodi al 61'- scompagina le carte in tavola. Aglietti butta nella mischia Pazzini e poco dopo arriva il gol del 2-0 con una giocata da cineteca di Di Carmine che di tacco fredda Paleari. Saltano i nervi al Cittadella che rimane in nove con Proia che si prende due gialli in 17' e allora Laribi può andare a segnare un gol meritato, un gol che vale la promozione per l'Hellas.

Serie B, il Verona sfida il Cittadella nella finale playoff

Serie B, la cronaca di Hellas Verona-Cittadella

Aglietti tiene ancora in panchina Pazzini e dà fiducia a Di Carmine, nel tridente non c'è Matos bensì Di Gaudio. Al centro fuori Empereur, al suo posto Bianchetti. Venturato si affida al solito 4-3-1-2 e alla coppia offensiva Diaw (eroe all'andata) e a Moncini, in mezzo torna Branca. Il Verona prova a spingere subito sull'acceleratore e al 7' prima grande occasione per i padroni di casa. Laribi ci prova dai 20 metri, Paleari respinge, ma il tap-in di Di Gaudio non è preciso e permette al portiere del Cittadella di dire ancora no.

Passano 180'', imbucata di Henderson per Di Carmine che non controlla bene, prova la scivolata e si scontra con Paleari in uscita rimediando anche il cartellino giallo. L'atteggiamento dei gialloblu è quello giusto, il Bentegodi alza i decibel e al 26' ecco che l'Hellas passa in vantaggio con Zaccagni che finalizza una splendida azione orchestrata rifinita da Faraoni e realizza la sua quarta rete in questa stagione di Serie B. Il Verona è padrone del campo, gioca bene e sfiora il raddoppio con Di Guadio che di destro non trova lo specchio dal centro dell'area dopo una grande azione sulla destra di Laribi.

C'è solo una squadra in campo nei primi 35', il Verona che va ancora a un passo dal secondo gol con Di Gaudio che si ritrova la palla nell'area piccola dopo un malinteso tra i centrali del Cittadella, ma la sua conclusione viene murata in angolo da Paleari. Gli ospiti ci provano al 43' con un destro dalla distanza di Diaw che però finisce largo; pochi secondi dopo errore di Gustafsson in uscita e occasione per Moncini la cui conclusione viene però deviata da Bianchetti e va in angolo.

Serie B, finale playoff tra Verona e Cittadella

La ripresa

Il secondo tempo inizia senza cambi e subito con un giallo per Bianchetti che entra in ritardo su Siega. Dalla punizione conseguente occasione importante per il Cittadella, cross al centro di Branca e colpo di testa Iori alto non di molto. Il fallo subito mette ko Siega, al suo posto dentro Proia. Il Cittadella, rispetto al primo tempo, soffre meno le iniziative avversarie, riuscendo a gestire meglio il ritmo. Aglietti toglie Di Gaudio e inserisce Matos.

L'Hellas torna a farsi vedere al 58' con un destro dalla distanza di Henderson che Paleari respinge e devia in angolo. Dal corner però nessun pericolo per la squadra di Venturato. Possibile svolta al 61' con Parodi che interviene in ritardo su Vitale e rimedia il secondo giallo della sua partita: Cittadella in dieci e Diaw furibondo con il compagno. Il tecnico granata toglie Moncini e inserisce Cancellotti per cercare di ridare equilibrio ai suoi. Aglietti risponde con Pazzini al posto di Henderson e due punte pesanti in campo.

La mossa dà ragione al tecnico dell'Hellas perché al 70' arriva il gol del 2-0: Vitale scende a sinsitra, crossa basso al centro dove Di Carmine s'inventa un colpo di tacco fantascientifico e batte Paleari. Il Cittadella ci prova con Parodi che imita Di Carmine, ma il suo colpo di tacco finisce al lato. Il Verona deve rinunciare a Gustafsson che accusa un problema alla coscia, al suo posto entra Munari. Branca prova la conclusione di mezzo esterno, ma Silvestri controlla. Venturato butta dentro Schenetti e toglie Iori tentando il tutto e per tutto; ma Proia la combina grossa entrando male su Zaccagni: secondo giallo anche per lui e Cittadella in nove. È una mazzata tremenda per Diaw e compagni, anche perché all'82' arriva anche il tris di Laribi che scappa sull'assist di Pazzini, salta Paleari e deposita in rete il gol che permette al Verona di salutare la Serie B e salire in A.