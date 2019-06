A un anno dalla sfortunata serata di Kiev, l'egiziano si rifà segnando il rigore che apre al successo dei Reds. E il pensiero finale commuove: "È il titolo della mia gente".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 02/06/2019 12:35 | aggiornato 02/06/2019 12:39

Quante cose possono cambiare nell'arco di un solo anno? Molte, soprattutto se ti chiami Mohamed Salah. Il miglior giocatore africano attualmente in attività ha finalmente messo il primo grande trofeo nella propria bacheca personale: grazie a una sua rete, che ha aperto la finale di Champions League dopo una manciata di secondi, il Liverpool ha vinto per la sesta volta la massima competizione continentale per club, a 14 anni dalla serata di Istanbul quando, ai tempi, a prendersi la scena fu un semisconosciuto portiere slovacco.

In realtà anche al Wanda Metropolitano l'apporto del portiere dei Reds, Alisson, è stato decisivo ai fini del risultato, ma ciò che ha fatto Salah rimarrà per sempre negli annali. Il calcio non è infatti solo questione di risultati, e il fatto che sia stata proprio la squadra di Momo ad alzare questo trofeo potrebbe essere un chiaro segno del destino. Lo stesso che, solo 365 giorni fa, lo aveva costretto ad abbandonare il campo alla mezz'ora della partita contro il Real Madrid, poi persa in goleada a causa - guarda un po' il caso - dell'ennesimo portiere decisivo (questa volta in negativo) nell'indirizzare la storia della Champions League verso la strada opposta da quella che avrebbe condotto sulla sponda rossa del fiume Mersey.

A mettere fine alla sua partita era stato Sergio Ramos, uno dei leader carismatici e uomo delle finali per le Merengues, ruvido e spigoloso quanto basta per braccarlo dopo pochi minuti di gioco trascinandolo al suolo con una mossa da arti marziali, provocandogli una lussazione alla spalla che, nonostante le tante resistenze, lo aveva obbligato a prendere la via degli spogliatoi con largo anticipo. Oggi però le cose stanno diversamente, gli animi sono distesi e Salah, immortalato dalla stampa mondiale mentre morde la medaglia d'oro consegnatagli a fine partita, può finalmente tirare una linea netta sul recente passato.

Mohamed Salah festeggia la Champions League vinta con il Liverpool: l'egiziano, che un anno fa aveva dovuto abbandonare il campo per infortunio, si è preso una grande rivincita con la storia

Salah, Champions League con dedica: "Una vittoria per la mia gente"

Fino a oggi l'egiziano non aveva vinto molto, tanto è vero che - per vederlo festeggiare qualcosa - bisogna tornare indietro fino ai tempi in cui la freccia offensiva del Liverpool giocava nel Basilea. Da quel periodo di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, compresa una lunga esperienza italiana spesa tra Firenze e Roma, dopo aver provato un primo approccio - poi finito malamente - alla Premier League, visto che i suoi due campionati svizzeri vinti in rossoblu lo avevano imposto all'attenzione generale, attirando le sirene inglesi del Chelsea.

Il Liverpool lo ha acquistato nell'estate del 2017 all'interno di un processo di crescita volto, in primis, a tornare a essere definitivamente competitivo. Salah infatti rappresenta semplicemente il pezzo di un puzzle che, nella notte madrilena, forse ha trovato il suo definitivo compimento. Lui, assieme a Mané, rappresenta un continente povero ma anche estremamente umile e orgoglioso di ciò che è, ma soprattutto di ciò che ha. Per questo, intervistato dalla televisione inglese, ci ha tenuto a dedicare la vittoria alla sua gente:

Ho fatto grandi sacrifici per costruire la mia carriera partendo da un piccolo villaggio. Per andare al Cairo a giocare impiegavo 4 ore e mezza. Essere il primo egiziano a vincere la Champions League per me ha un significato incredibile.

Le lacrime questa volta sono di gioia

In un'ora e mezza ha spazzato via tutte le delusioni recenti, che lo avevano tramutato - in maniera forse troppo tranciante - come il perfetto prototipo di eterno secondo. Prima di perdere la finale di Champions League contro il Real Madrid, Salah aveva pianto lacrime amare alla Coppa d'Africa per la sconfitta del suo Egitto contro il meno quotato Camerun. Poi, qualche settimana fa, il suo Liverpool si è visto togliere la possibilità di tornare a vincere un campionato nonostante i 97 punti conquistati al termine di una Premier League che a tratti i Reds hanno dominato.

Oggi però non c'è spazio per le recriminazioni: il genio di Nagrig abbraccia la famiglia, che nelle celebrazioni è scesa in campo al gran completo per condividere le emozioni del momento, e soprattutto pensa a ciò che ancora c'è da fare a livello sociale, in un mondo che va sempre più veloce e lascia indietro i meno abbienti.

Proprio per questo Salah di recente ha donato 450mila dollari al suo paese d'origine per permettere alla gente di comprare della terra sulla quale costruire un impianto di irrigazione e, assieme ad alcuni colleghi, sta progettando la costruzione di varie scuole calcio in Egitto, un paese che vive una situazione interna sempre più in bilico. Perché le vittorie nella vita possono essere davvero tante, non solo quelle del campo. E lui ne è la dimostrazione vivente.