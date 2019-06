Lutto in Spagna: José Antonio Reyes è morto in un incidente

Il Siviglia ha fornito acqua ai tantissimi sostenitori che hanno sfidato le alte temperature per aspettare la salma di Reyes, portata nella casa della squadra in cui è nato calcisticamente e che oggi lo piange.

La bara del giocatore spagnolo tragicamente scomparso in un incidente stradale è stata portata al Sanchez-Pizjuan, casa della squadra in cui è cresciuto.

