Il tecnico lo aveva già fatto sei anni fa ai tempi del Southampton: "Bisogna preparare il corpo e la mente per sentirsi invincibili. Così tutti possono superare i propri limiti".

di Franco Borghese - 02/06/2019 17:48 | aggiornato 02/06/2019 17:52

Non ha perso la finale di Champions League, ha vinto la possibilità di giocarla. Guai a definire Mauricio Pochettino un perdente solo perché sconfitto nella finale di Madrid dal Liverpool di Klopp. Il tecnico argentino ha fatto crescere il suo Tottenham di anno in anno, lo ha reso la vera rivelazione della competizione. Non un caso se gli Spurs non erano ancora mai arrivati a giocarsi il titolo.

Se si è la sorpresa del torneo si può anche esser battuti in finale senza che lo si consideri un fallimento o una delusione. Pochettino e il Tottenham, in un certo senso, hanno comunque vinto. Ci sono riusciti perché hanno fatto il massimo, hanno fatto meglio anche di squadre molto più ricche e accreditate. Si tratta quindi solo di un altro passo nel percorso di crescita. La dimostrazione che se anche la società dovesse finalmente fare un piccolo sforzo, gli Spurs, con un po' di fortuna, possono arrivare a competere per la Champions League.

Pochettino in questi anni ha fatto vedere di essere bravo sia dal punto di vista tecnico-tattico che da quello motivazionale. L'argentino è bravo a coinvolgere tutta la rosa, a stimolarla con iniziative particolari. A una settimana dalla finale di Champions League, per esempio, Pochettino ha avuto un'idea alquanto bizzarra.

Pochettino ha portato il Tottenham fino alla finale di Champions League

Champions League, Pochettino ha fatto camminare i suoi giocatori sui carboni ardenti

Gira tutto intorno alla testa, alle motivazioni. Di questo è convinto Pochettino. Questo, per il tecnico argentino, è un concetto fondamentale per spiegare i successi nello sport. Sei anni fa portò i giocatori del Southampton a camminare sui carboni ardenti. Un'esperienza che aiuta a capire i propri limiti. Un'esperienza che Pochettino ha voluto far vivere anche ai giocatori del Tottenham a pochi giorni dalla finale di Champions League. Lo ha raccontato lui stesso in un'intervista rilasciata a La Nacion:

Bisogna lavorare sulle emozioni. Settimana scorsa è venuto alla cittadella del Tottenham un amico, Xeco Espar col suo gruppo di mental coach e abbiamo camminato sui carboni ardenti. Si lavora a livello mentale. Bisogna preparare il corpo e la mente per sentirsi invincibili. Bisogna essere proattivi per superare i propri limiti e innalzare la soglia del dolore.

Anche per le sue idee, non solo quelle tattiche, Pochettino sta dimostrando di essere un allenatore particolare. Capace di portare il Tottenham per la prima volta fino alla finale di Champions League. Finale che l'argentino non ha perso. Perché era un successo già solo l'esserci arrivato.