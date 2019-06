Da esubero a leggenda. Dopo la doppietta contro il Barcellona, Origi entra e segna anche in finale. Tre gol che scrivono il suo nome nella storia del Liverpool.

Il calcio non è logico, non segue traiettorie banali, nel calcio non vincono sempre i più forti e non sempre sono i giocatori migliori, quelli in copertina, a decidere la storia di una competizione, di una squadra. Il calcio ci regala eroi inaspettati, eroi normali, che ci appassionano ancor di più perché li sentiamo forse più vicini a noi. Se il calcio fosse materia scontata, prevedibile, nessuno oggi parlerebbe di Divock Origi.

Ragazzo di 24 anni, nato a Ostenda, in Belgio, Origi è cresciuto nelle giovanili del Genk. Tutta la trafila nel club biancoblu, poi il salto al Lille in Francia con cui esordisce con gol tra i professionisti nel febbraio del 2013 diventando il terzo marcatore più giovane del club dopo Hazard e Mirallas.

Il Liverpool lo acquista nel 2014 per circa 15 milioni di euro e lo lascia ancora un anno in prestito al Lille. Dopo un anno approda finalmente ad Anfield, gioca 33 partite considerando tutte le competizioni e segna 10 gol. Va meglio l'anno successivo con 43 gare e 11 reti. Anche se la sensazione è che il ragazzo possa fare molto meglio. L'impressione è insomma che le potenzialità siano ancora inespresse.

Il prestito di un anno al Wolfsburg è forse il momento più difficile, anche perché la squadra lotta per non retrocedere e a fine maggio 2018 gioca lo spareggio per non retrocedere contro l'Holstein Kiel. I Lupi si salvano anche grazie a una rete di Origi che comincia a prendere confidenza con i gol decisivi, gol che lasciano il segno, che hanno un peso specifico rilevante. Torna a Liverpool in estate, è sul mercato, sembra un esubero, ma alla fine Klopp decide di tenerlo in rosa come riserva di Firmino.

Divock rimane in panchina spesso, difficile togliere il posto a uno dei tre là davanti. Solo 12 presenze in Premier, di cui quattro dal primo minuto, sono otto invece le partite giocate in Europa. Pochi minuti a disposizione, ma gol fondamentali come quelli contro Everton e Newcastle nei minuti finali. Ma sono soprattutto quelli in Champions a rimanere negli occhi e nella storia. Tre reti di cui due in semifinale e uno in finale. Ad Anfield, contro un Barcellona forte del 3-0 dell'andata e un Liverpool privo di Salah e Firmino, è lui a trascinare i Reds all'impresa, a regalare al popolo rosso una notte da leggenda, a cancellare Messi e compagni. Gol dell'1-0 ad avviare la rimonta e quello del 4-0 per staccare il pass per Madrid. Origi diventa l'eroe, quello inatteso, il protagonista di un romanzo che solo il dio del calcio può scrivere. Finita qui? Macché.

Divock in finale parte dalla panchina, entra al posto di uno spento Firmino, pressa e lotta, poi a 60'' dal novantesimo mette il sigillo sulla partita e regala al Liverpool la sesta Champions League. Tre gol, tre reti per la storia. Per essere l'uomo del destino, quello che nessuno si aspetta e sconvolge una trama che pare già scritta. L'uomo perfetto per incastonarsi nella storia di un club unico e di un gruppo speciale guidato da un allenatore che ha già un posto nel pantheon del football. Origi è l'underdog, l'inatteso, colui che scompagina la storia. O meglio la scrive.