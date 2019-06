La denuncia arriva dal Brasile ed è stata sporta da una donna che ha passato del tempo a Parigi con il campione verdeoro. Ma lui si difende: "È solo un ricatto".

di Andrea Bracco

A pochi giorni dall'inizio della Copa America arriva una notizia che potrebbe minare la serenità costruita all'interno dello spogliatoio della nazionale dal commissario tecnico Tite: su Neymar pende un'accusa di stupro. La notizia arriva direttamente dal Brasile e più precisamente da San Paolo, dove una donna poche ora fa si è presentata in un commissariato per sporgere una denuncia contro il campione del PSG. L'accusa è quella di aggressione sessuale, un fatto decisamente grave che si sarebbe consumato nel mese di maggio nelle stanze di un lussuoso albergo parigino.

I contatti tra le parti sarebbero cominciati via Instagram, dove Neymar e la ragazza si sono scambiati un bel po' di messaggi e videochiamate, prima che il capitano della Seleçao la invitasse nella capitale francese per fare la sua conoscenza e passarci un po' di tempo insieme, ovviamente pagandole il viaggio e l'alloggio nel prestigioso Sofitel a pochi metri dall'Arc de Triomphe.

Secondo quanto riportato sulla denuncia, lo spiacevole episodio sarebbe avvenuto proprio all'interno dell'hotel in questione, nel quale il brasiliano si sarebbe presentato una sera visibilmente ubriaco e, una volta arrivato in camera, l'avrebbe costretta a consumare un rapporto sessuale senza il consenso da parte della donna che, secondo le recenti ricostruzioni, si sarebbe spaventata a tal punto dal presentarsi a sporgere querela soltanto una volta rientrata nel proprio paese.

Neymar in azione con il PSG: l'asso brasiliano è stato accusato di stupro da una donna che lo avrebbe incontrato in un lussuoso albergo di Parigi

Neymar si difende su Instagram: "Il mondo è pieno di persone nate per ricattare gli altri"

La reazione di Neymar non si è fatta attendere: l'asso del PSG ha pubblicato un video di 7 minuti circa nel quale spiega la sua versione dei fatti e, sul finale, si vede costretto a far scorrere in primo piano tutti i messaggi scambiati con la persona in questione negli ultimi mesi. Questo per chiarire definitivamente la sua posizione, ribadendo quanto si senta amareggiato per tali accuse e, di conseguenza, mostrando al mondo intero anche alcune foto della sera incriminata, nelle quali si vede la ragazza assumere pose chiaramente erotiche e provocanti.

Il lungo post a corredo racconta tutto nei minimi dettagli. Tra i passaggi più importanti c'è quello in cui Neymar spergiura che l'incontro con la sua accusatrice sia stato semplicemente "un rapporto tra uomo e donna, entro quattro mura, qualcosa che succede ad ogni coppia", mostrando poi anche i messaggi che i due si sono tranquillamente scambiati il giorno successivo alla sera incriminata. Il video contiene frasi molto forti e immagini compromettenti, che il brasiliano ha deciso di non tagliare perché "in questo mondo ci sono persone che vogliono approfittare, estorcere e ricattarne altre", raccontando come tutto sia nato da una semplice richiesta di un ricordo per il figlio da parte della ragazza.

Parla il padre di O'Ney: "Si tratta di una trappola, ci difenderemo"

Anche il papà-agente di Neymar ha voluto dire la sua, parlando della spiacevole vicenda all'emittente Bandeirantes. Secondo quanto dichiarato, è vero che suo figlio avrebbe avuto un rapporto sessuale con la donna, senza però essere intenzionato a rivederla anche il futuro. Da lì sarebbe scattata la voglia di vendetta, la ripicca trasformatasi poi in una denuncia per stupro:

Abbiamo le prove che questa è una trappola, gli avvocati ci stanno lavorando. Mio figlio può essere accusato di molte cose, ma so che tipo di uomo è: qui si tratta di un ricatto.

Di certo però c'è che questa è comunque una situazione che non permette alla famiglia di dormire sonni tranquilli. L'ingenuità del campione verdeoro potrebbe minare la tranquillità di un calciatore chiamato, fra pochi giorni, all'impresa di riportare in cima al continente sudamericano il suo Brasile, per giunta con la fascia di capitano al braccio. La faccia scossa, quasi impaurita, messa in mostra in quella manciata di minuti però parla chiaro: questa vicenda difficilmente si chiuderà in tempi brevi. E, soprattutto, il suo epilogo è seriamente impronosticabile.