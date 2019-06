Danilo proviene dalle poco importanti classi stock delle derivate di serie e, vincendo il Gran Premio d'Italia, entra tra i grandi piloti del Motomondiale.

di Mirko Colombi - 02/06/2019 18:36 | aggiornato 02/06/2019 18:38

Non tutti i percorsi sono uguali ed ognuno di noi segue la propria via personale nell'arrivare al traguardo. La prima vittoria in MotoGP di Danilo Petrucci è un obiettivo messo in testa dal ternano e centrato oggi al Mugello. Ne è passato di tempo. Perché, sin da piccolo, l'attuale pilota ufficiale Ducati sognava il gradino più alto del podio. Quello del Motomondiale, calcato in toscana dopo aver battuto i rivali più forti che si possano incontrare.

Eppure, il numero 9 avrebbe potuto non vestire i colori Ducati o, bene che gli potesse andare, Danilo sarebbe rimasto nel team Pramac. Formazione valida, ma non come la squadra ufficiale che si gioca gare e titoli. Il silenzioso - ma concreto - corridore umbro è stato scelto dopo il divorzio tra la Rossa e Lorenzo. Petrucci stesso aveva commentato la scelta di Borgo Panigale come la più conveniente per la Casa. L'ingaggio di Petrux era (da oggi salirà sicuramente) uno dei più bassi di tutta la top class e lo stesso pilota rimarcava questo aspetto. Le cose, però, stavano cambiando.

Essendo arrivato in MotoGP nell'ombra, il suo debutto datato 2012 non verrà ricordato per clamorosi risultati, bensì per la tenacia e coraggio messi in pista. Ottimo corridore in Superstock - classe minore delle derivate di serie - Danilo è entrato in top class con una poco competitiva ART CRT, una moto dotata di telaio evoluto, motore limitato nella preparazione ed elettronica primordiale. Egli ha sofferto e lottato, senza fermarsi. Proprio con il team Ducati Pramac Petrucci ottenne il primo podio in MotoGP. Era il 2015. Oggi la vittoria, su una Desmosedici ufficiale, che più meritata non si può. Eppure, qualcuno dei vertici Ducati non avrebbe speso un soldo per lui.

Petrucci in lotta nella MotoGP del Mugello con Marquez, Dovizioso e Rins

MotoGP, dal (quasi) anonimato al tetto della top class: la scalata vincente di Danilo Petrucci

Quando correva con le varie Stock - 600 e 1000 - Danilo era riconosciuto come pilota forte, veloce ed un pò rudimentale nelle manovre. Lo stile a gomiti larghi, le brutali frenate ed il fisico non propriamente da fantino lo avevano etichettato a corridore di talento ma poco tecnico e sensibile. Che grosso errore di valutazione. Certo, Petrux basa la propria guida sulla grinta, facendo voltare la moto deciso, dopo staccate a ruota posteriore alzata.

Tuttavia, il ternano sente bene le gomme e sa far apportare le adeguate modifiche alla sua Desmosedici ufficiale. Ducati factory che Danilo non si è pagato. Non essendo mai stato un corridore con la valigia o supportato chissà da quali sponsor milionari, Petrucci ha sempre e solo meritato le selle cavalcate. Entrare in Ducati non è stato semplice per lui, specialmente considerando quali ostacoli abbia dovuto affrontare. Discorso economico in primis.

Con le derivate di serie Danilo ha vinto gare e centrato il titolo tricolore ed europeo, sfiorando quello di importanza mondiale. Ingaggiato dal team Iodaracing, il fisicato e barbuto numero 9 esordì in punta di piedi nel paddock a due ruote più importante del mondo. Pochi risultati davvero soddisfacenti colti nei primi due anni, con una moto che proprio non voleva andare. Chi ha creduto in lui ha fatto bene, perché con la Ducati privata arrivò il primo podio nel 2015, seguito da altri negli anni a venire. Sino all'ingaggio colorato di rosso ed il successo, proprio nel giorno di festa della Repubblica Italiana:

Vincere qui al Mugello il mio primo Gran Premio è a dir poco incredibile, invece, è tutto vero. Oggi volevo a tutti i costi il successo, volevo togliermi ll dente e ce l'ho fatta. Questa era la mia grande occasione, Ducati mi ha preso per vincere. Ora possiamo concentrarci sull'obiettivo titolo di Dovizioso. Andrea mi ha adottato come un fratello, lotterò e correrò anche per aiutare lui

Petrucci non contiene la gioia dopo la sua prima vittoria in MotoGP

Ristorante sì, ristorante no: il sacrificio e la dieta dell'ex poliziotto Danilo Petrucci

Da buon umbro quale è, Danilo è una discreta, forse ottima, forchetta. Il ventottenne di Terni potrebbe godere delle tante prelibatezze offerte dalla regione natale, ma non può: a suo discapito andrebbe un peso forma non adeguato per la MotoGP moderna, adatta anche ai piloti alti e corpulenti, ma non pesanti. Per questo motivo, Petrux deve seguire una feroce e ferrea dieta, nella quale le rinunce prevalgono sulle soddisfazioni.

Facente parte per anni del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, ecco perché Petrucci veniva chiamato "poliziotto". Vestito di tuta, stivali, guanti e casco ed in sella ad una motoclicletta da corsa, l'ufficiale Ducati è entrato oggi nel gotha dei professionisti a due ruote, quelli che nella MotoGP hanno ottenuto qualcosa di importante. La vittoria del Mugello è la prima per lui nel Motomondiale e potrebbe essere anche quella di una lunga e numerosa striscia. Il contratto con Ducati è tuttora da firmare ma, se fossimo nei panni dei vertici di Borgo Panigale, terremmo Petrucci in squadra per almeno un altro anno. Il 2020:

Se penso che qualcuno nemmeno voleva farmi iniziare con la Ducati ufficiale, chiedendosi perché prendere Danilo Petrucci... oggi queste persone hanno ricevuto la risposta. Salire sul podio del Mugello, andando sul gradino più alto, era il sogno di una vita. Sono felicissimo, era ora!

Le innumerevoli foto, le infinite interviste e le immagini video raccontano lacrime miste alla gioia hanno fatto di Petrucci il vero eroe della giornata. L'Inno di Mameli dell'oceanico pubblico MotoGP era tutto per lui, Danilo Petrucci, definitivo top rider della categoria. E pensare che, ai tempi del debutto 2012, i maligni lo avevano pronosticato come prossima ed ennesima delusione arrivata dai campionati minori.