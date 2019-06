Segui la diretta LIVE del Gran Premio del Mugello. Marc Marquez in pole position proverà a mettere il suo timbro sulla stagione 2019, ma le Ducati restano in agguato. Valentino Rossi chiamato ad una grande rimonta,

di Luigi Ciamburro - 02/06/2019 13:47 | aggiornato 02/06/2019 15:04

Danilo Petrucci vince la sua prima gara in MotoGP e lo fa davanti al pubblico di casa al Mugello. Lacrime agli occhi, abbracci nel box Ducati, un trionfo che sigilla il suo futuro e rende onore ad un pilota che ha sempre combattuto con le proprie forze. Sembra la storia incantata del 'brutto anatroccolo' che si trasforma in cigno. Da lui i vertici di Borgo Panigale si aspettavano una vittoria e non ha deluso le aspettative. Sul podio Marc Marquez, che nulla ha potuto su un tracciato tradizionalmente favorevole alla Ducati, e Andrea Dovizioso che può ritenersi soddisfatto per un terzo posto importante in ottica iridata.

Buona la prestazione di Alex Rins, rimasto incollato ai tre di testa per tutta la gara, portandosi persino al comando per un brevissimo lasso di tempo, ma alla fine il motore della GSX-RR nulla ha potuto contro lo strapotere Honda e Ducati. 5° posto per la Honda satellite di Nakagami che precede la Yamaha di Maverick Vinales e la Ducati del collaudatore Michele Pirro, sempre pronto alla chiamata in veste di wild card.

Chiudono la top-10 Cal Crutchlow, Pol Espargarò e Fabio Quartararo, con il rookie francese che ha dovuto fare i conti con i limiti della sua M1. Grande delusione nell'entourage di Valentino Rossi: il beniamino del Mugello non è mai riuscito a ingranare la marcia in questo week-end e dopo pochi giri è finito sull'asfalto.

Petrucci Márquez Dovizioso Rins Nakagami Vinales Pirro Crutchlow Pol Espagaró Quartararo Aleix Espargaró Mir Lorenzo Abraham Iannone Oliveira Zarco

MotoGP, la cronaca della gara al Mugello

21° giro - Petrucci e Dovizioso mantengono la doppia posizione di comando, ma all'ultimo giro tutto può succedere. Rins 4° resta incollato a Marquez

19° giro - Dovizioso si mette in testa, ma poche curve dopo Petrucci si riporta davanti

18° giro - Super staccata di Dovizioso che supera Marquez, intanto Petrux decima qualche decimo sugli inseguitori

17° giro - Petrucci, Marquez e Dovizioso davanti, il pilota umbro per adesso resiste agli attacchi del Cabroncito

16° giro - 15° Iannone, 12° Lorenzo, 10° Pirro. Cade Jack Miller!

14° giro - Gara entusiasmante: Marquez sorpassa Dovizioso, Rins-Miller-Crutchlow nel gruppo di inseguimento

13° giro - Cade Pecco Bagnaia, davanti Petrucci-Dovizioso-Marquez

11° giro - Petrucci al comando, alle sue spalle Dovizioso, Marquez e Rins, 7° Bagnaia, 10° Vinales

10° giro - Rins al comando davanti a Dovizioso e Petrucci, 4° Marquez

8° giro - Cade Valentino Rossi, termina il suo peggior week-end in carriera al Mugello

7° giro - Dovizioso approfitta della staccata alla San Donato e si porta al comando. Valentino Rossi 21° dopo un fuori pista con Mir

6° giro - Petrucci al comando! Dovizioso e Miller all'inseguimento, anche Rins sorpassa Marquez che perde 5 posizioni!!

4° giro - Incredibile Rins in terza piazza! Il pilota Suzuki è risalito di 10 posizioni

3° giro - La top-10: Marquez, Dovizioso, Petrucci, Miller, Rins, Crutchlow, Nakagami, Quartararo, Bagnaia, Morbidelli

2° giro - Miller supera Petrucci, Crutchlow scivola in seta posizione, Dovizioso 2°

1° giro - Ottima partenza di Crutchlow che si mette all'inseguimento di Marquez. A seguire Dovizioso e Morbidelli. Rossi 15°

14:00 - Giro di ricognizione

13:57 - Ricordiamo la vittoria dell'italiano Tony Arbolino in Motoe. In Moto2 ha trionfato Alex Marquez, con Luca Marini sul podio

13:54 - Risuona l'Inno di Mameli, speriamo sia una domenica entusiasmante per i nostri piloti Dovizioso, Petrucci, Rossi, Bagnaia, Morbidelli e Iannone

13:50 - 30° la temperatura dell'aria, circa 50° quella dell'asfalto. Il Mugello è carico, uno degli appuntamenti più entusiasmanti del Motomondiale è pronto per il via.

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

Il sabato di qualifiche MotoGP al Mugello è stato contrassegnato dalla tanto discussa pole position di Marc Marquez, che ha seguito per due giri la Ducati di Andrea Dovizioso prima di infilarla al limite del regolamento rovinando il suo giro cronometrato. La casa di Borgo Panigale ha persino pensato di presentare un reclamo alla Direzione di Gara, sebbene la manovra sia regolamentare, ma a freddo ha preferito fare dietrofront. Dovi partirà dalla terza fila, Danilo Petrucci dalla prima fila, con l'obiettivo di non permettere a Marc Marquez di prendere il largo sin dai primi giri.

Deludente la prestazione di Valentino Rossi, mai in sintonia con la sua Yamaha M1 sin dal venerdì. Il beniamino del popolo giallo partirà dalla 18esima piazza, la penultima fila, condannandolo ad una rimonta impossibile verso un podio che ha i lineamenti di un miraggio. Sensibili le difficoltà in fase di accelerazione e la mancanza di grip sia al posteriore che all'anteriore, oltre ad avere un gap congenito di top speed sul lungo rettilineo del Mugello.

Ancora una volta il miglior pilota Yamaha al termine delle qualifiche è il rookie francese Fabio Quartararo, quarta la M1 satellite di Franco Morbidelli, con Maverick Vinales in settima piazza. Da segnalare anche la seconda fila di Jack Miller che sul tracciato italiano forse si gioca la sua ultima possibilità per puntare alla Desmosedici GP del team ufficiale per il 2020. In crescita KTM che ha conquistato l'accesso diretto alla Q2 con Pol Espargarò, pur pagando lo scotto dell'innalzarsi delle temperature pomeridiane.