Tutti vorrebbero moto migliori, ma se Jorge si lamenta ora è perché non sa come fossero le moto nel 2015. Se ne vuoi una migliore devi stare davanti perché non è solo dietro di me ma anche dietro Crotchlow e Nakagami.

Lo spagnolo lancia una stoccata al compagno di scuderia dopo il Gran Premio del Mugello: "Si lamenta perché non ha idea di come fossero le moto anni fa".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK