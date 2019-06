Il ragazzo porta lo stesso nome del calciatore scomparso in un incidente stradale a soli 35 anni. "Solo tu e io sappiamo quanto ci siamo amati. Ora mi seguirai dal cielo".

di Franco Borghese - 02/06/2019 07:29 | aggiornato 02/06/2019 07:33

Stesso nome, stesso sorriso, stessa passione. La morte di José Antonio Reyes ha sconvolto il mondo. L'incidente stradale è avvenuto a Utrera, sua città natale. L'automobile nella quale viaggiava insieme al cugino Jonathan, di appena 23 anni (anche lui ha perso la vita), ha preso fuoco sull'autostrada A-376 che collega Siviglia a Utrera, dove era diretto di ritorno dall'allenamento svolto a Almendralejo.

Suo figlio, José Antonio Reyes Lopez, condivideva con lui la passione per il calcio. Il suo profilo di Instagram è piano di foto e video che lo ritraggono su diversi campi di gioco, spesso accompagnato dal padre. I due avevano un rapporto stretto, intenso, reso profondo proprio dalla passione che avevano in comune. Il figlio che emula il padre. Non sempre accade, ma quando succede è per un senso di ammirazione forte.

Il ragazzo segue le sue orme nel mondo, lo imita in tutto e per tutto. Il giovane attaccante gioca nella cantera del Leganés, in particolare nell'Alevín A, squadra in grado di vincere il Gruppo IV della categoria Autonómica Alevín con dieci punti di vantaggio rispetto all'Atletico Madrid B giunto secondo in classifica. Il ragazzo ha terminato la stagione con 30 gol segnati, 5 in meno rispetto al suo compagno di reparto Aitor Usero.

José Antonio Reyes ai tempi dell'Arsenal

Tragedia Reyes, il figlio indirizza una lettera al padre morto

Ieri, per tutto il giorno, si sono alternati i messaggi di dolore di molte delle personalità più famose del calcio: da Arsene Wenger (con cui Reyes aveva vinto la Premier League nel 2004, oltre a un Community Shield e a una Coppa d'Inghilterra vinte rispettivamente nel 2004 e nel 2005) fino a Fabio Capello, con cui vinse la Liga nel 2007 proprio grazie a una sua doppietta nell'ultima giornata contro il Maiorca.

Prima della finale di Champions League, vinta dal Liverpool per 2-0 contro il Tottenham, c'è stato un minuto di silenzio in suo onore. Il dolore, insomma, è stato condiviso dall'intero mondo del calcio. Commovente è però la lettera che gli ha indirizzato, attraverso Instagram, il figlio José Antonio, pubblicando l'ultima foto che i due si sono scattati insieme.

Sono stato e sarò sempre orgoglioso di te, papà. Questo ritratto nella foto è l’ultimo momento che abbiamo trascorso insieme. Quel giorno, come hai sempre fatto, mi hai dato dei consigli preziosi. Oggi però sei andato via e non sei tornato ed è un giorno molto difficile per me. Non abbiamo trascorso insieme tutto il tempo che volevamo, ma solo tu e io sappiamo quanto ci siamo amati. So che dal cielo ti prenderai cura di me, non ti dimenticherò mai. Ti voglio bene, papà.

Nella foto ci sono loro due. Con lo stesso nome, lo stesso sorriso e la stessa passione. Non a caso si trovano di fronte a un campo da calcio.