Gli azzurri chiudono in vantaggio il primo tempo grazie al rigore di Pinamonti e nonostante la sofferenza in finale vincono e avanzano nel torneo.

La fase a eliminazione diretta del Mondiale Under20 dell'Italia parte con un compito difficile, cioè quello di superare la Polonia (nazione ospitante del torneo) dopo aver superato il girone con Giappone, Ecuador e Messico.

La prima occasione è per i padroni di casa al nono minuto con un bel tiro da fuori di Zylla che sfiora il palo della porta di Plizzari, gli Azzurri rispondono ed è Pinamonti alla mezz'ora a mettere paura al portiere polacco. Proprio il giocatore del Frosinone porta in vantaggio l'Italia trasformando con un cucchiaio un rigore concesso per fallo di mano, con Scamacca che manca una clamorosa palla gol per il raddoppio: il primo tempo finisce 1-0 per l'Italia.

Italia se ha adelantado a Polonia en los octavos del Mundial sub-20 desde el punto de penalti. Andrea Pinamonti lo transformó con una calma y clase a la altura de pocos. El capitán definió a lo 'panenka'. Disfruten.



📹| @Diariopiez_hn pic.twitter.com/UUHi134upa — Adrián Soria (@adrsoria) June 2, 2019

La ripresa si apre con un gran rischio per la squadra di Nicolato con Plizzari che stoppa in uscita Zylla. Il portiere del Milan si ripete ancora pochi minuti dopo ma è Pinamonti a sprecare l'occasione del 2-0. Gli azzurrri soffrono nel finale ma portano a casa la vittoria che li lancia ai quarti di finale di venerdì 7 contro l'Argentina o contro il Mali.