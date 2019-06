Se l'è vista brutto l'argentino, che ha provato una nuova terapia per curare i problemi di insonnia.

di Redazione Fox Sports - 02/06/2019 13:21 | aggiornato 02/06/2019 13:26

Ricoverato in una clinica di Buenos Aires per curare l'insonnia. Questa è l'ultima disavventura di Diego Armando Maradona, che per sua stessa ammissione se l'è vista davvero brutta. Si tratta purtroppo di un problema di salute con il quale convive da tempo e che sta tentando di curare in vari modi. L'ultimo, appunto, questa terapia che gli avrebbe indotto il sonno con i farmaci per 4 giorni e 4 notti. Secondo quanto riportato da "Il Mattino", ci sarebbe stato un momento molto critico, in cui il giocatore avrebbe perso il sonno, a tal punto da farlo finire in coma: