La Roma si mette in tasca precisamente 4.5 milioni di euro , ovvero quella parte di bonus legata alla vittoria della Champions League. Una piccola soddisfazione per il club giallorosso che un anno fa si era spinta fino alla semifinale di Champions League perdendo proprio contro il Liverpool.

La gioia sfrenata un anno dopo la profonda delusione. Il Liverpool dimentica la sconfitta subita lo scorso anno in finale di Champions League contro il Real Madrid e 365 giorni dopo batte il Tottenham 2-0 laureandosi campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia grazie alle reti di Salah su rigore e Origi nel finale.

