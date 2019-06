Il Liverpool vince la Champions League battendo il Tottenham 2-0 in finale e Virgil Van Dijk si aggiudica il premio come miglior giocatore dell'atto conclusivo della competizione. Proprio il difensore olandese ha parlato a lungo nel post-partita affrontando tanti temi, a cominciare dalla possibilità di vincere il Pallone d'Oro:

Ora non penso assolutamente al Pallone d'Oro, se dovessi vincerlo ovviamente non lo rifiuterei. Tuttavia non credo che lo vincerò adesso. Anche se non ha giocato la finale, per me è sempre Messi il migliore giocatore del mondo