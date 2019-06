Parola che smentiscono l'addio di Pep Guardiola al Manchester City, vincitore in stagione di Community Shield, Premier League, FA Cup e League Cup. Di contro Klopp ha messo in bacheca un solo trofeo, la Champions League, che però vale come dieci.

Perdente a chi? Jurgen Klopp distrugge la maledizione delle finali e dopo aver incassato 6 sconfitte di fila - otto totali su undici finali disputate in carriera - conquista la Champions League alla guida del Liverpool, che batte 2-0 il Tottenham al Wanda Metropolitano e mette in bacheca la sesta Coppa dei Campioni della sua storia.

