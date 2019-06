Liverpool, Klopp inizia a cantare in diretta "Let's talk about... Six"

A distanza di un anno da quell'episodio, il manager dei Reds ha potuto mostrare ancora una volta le sue doti canore, ma questa volta il testo e l'umore è stato decisamente diverso. Nel corso di una delle tante interviste post-partita, infatti, Klopp si è esibito in una rivisitazione di " Let's talk about sex " canzone del 1991 cantata da R&R. La sua versione, modifica l'ultima parola: da "sex" a "six". E il riferimento alle 6 Champions League vinte dal Liverpool non è affatto puramente casuale...

Il manager tedesco si esibisce in una rivisitazione della canzone degli R&B, Let's talk about sex.

