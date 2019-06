Sfumano così le voci sul suo possibile approdo al Milan, che erano accompagnate anche da quelle di un possibile interessamento dei biancocelesti per Rino Gattuso. Simone Inzaghi sarà ancora il tecnico della Lazio con l'annuncio ufficiale del rinnovo atteso per domani.

La notizia arriva da Sky Sport, che rivela come la firma sia arrivata durante un incontro in cui erano presenti anche il presidente Lotito e il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. L'allenatore ha prolungato fino al 2021.

La sua posizione sembrava in bilico fino a pochi giorni fa ma adesso Simone Inzaghi ha preso la sua decisione di legarsi alla Lazio anche per la prossima stagione : il tecnico ha infatti firmato il rinnovo con la squadra capitolina.

Il tecnico ha trovato l'accordo per il prolungamento in biancoceleste dopo un incontro con il presidente Lotito e Tare.

