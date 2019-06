La storia della Juventus è costellata di grandi giocate e gol straordinari, realizzati da campioni che ne hanno segnato le diverse generazioni. Ecco cinque campioni per cinque gol che ogni tifoso juventino deve conoscere.

0 condivisioni

di Jvan Sica - 02/06/2019 08:29 | aggiornato 02/06/2019 08:43

La storia della Juventus è costellata di vittorie, pochi momenti bui passati sempre in maniera molto rapida grazie agli investimenti e alla visione della famiglia Agnelli e soprattutto ai campioni che hanno vestito la maglia bianconera. La lista dei grandi del calcio che hanno giocato per la Vecchia Signora è interminabile, da Sivori a Platini, passando per Baggio, Zidane, Bettega e tanti altri ancora.

Ognuno di loro ha segnato un’epoca e ha lasciato nel ricordo dei tifosi momenti indelebili, anche solo per un gol in particolare grazie al quale la Juventus è riuscita a vincere o a rigenerarsi ancora una volta. Ma non di soli campioni vive una squadra. Gli “operai” del pallone, guidati dai grandi maestri che la Juve ha sempre avuto nelle sue fila, sono stati spesso fondamentali allo stesso modo, regalando con i loro gol vittorie e trofei.

In attesa del nuovo corso, con un allenatore che sappia far crescere la squadra e tanti calciatori in arrivo, è giusto guardare al passato e affidarsi ai ricordi. Ecco cinque gol indimenticabili per testare la tua fede bianconera.

Sfiorando la Champions League con due finali perse, Zinedine Zidane ha illuminato la Juventus per cinque anni splendidi.

5 su 5: indovina i gol e testa il tuo amore per la Juventus

Un gol indimenticabile dopo il grande dolore

Reduce da una delle settimane più dure della sua vita per la morte del padre, uno dei più grandi campioni della storia della Juventus entra al posto di Kovacevic e segna uno dei gol più belli della sua carriera. Le urla e il pianto dopo questo tocco sotto sono ancora oggi indimenticabili. Di quale calciatore e partita stiamo parlando?

Il colpo che illuminò la sera di Basilea

Numero 7 solo perché il 10 di quella squadra era un certo Michel Platini, questo meraviglioso gol apre le marcature di una finale a cui la Juventus teneva moltissimo per “completare” la bacheca.

Classe e fantasia ne abbiamo?

Stile, pelata e classe inconfondibile: in quale partita questo calciatore straordinario mette a segno un gol così bello?

Il primo tacco della storia del calcio italiano

Dopo di lui Mancini, Quagliarella, Ibrahimovic, Crespo, Zola, ma il primo vero tacco della storia del calco italiano è di questo attaccante, che ha incarnato i valori e la forza della Juve nel corso di tanti anni. L'assist è di Anastasi.

Fino alla fine non è solo un hashtag

Fino alla fine per la Juventus non è solo un hashtag. Nella sua storia tante volte la tenacia dei suoi campioni hanno fatto sì che anche oltre il 90° arrivasse il gol vittoria. Ecco uno dei tanti gol #finoallafine dei bianconeri.