L'ecuadoriano, in lacrime, entra nell'Arena e vince il suo primo grande giro. Ottima crono di Nibali, secondo nella generale. Roglic terzo, Landa giù.

02/06/2019

Dalla bici raccolta in una discarica alla vittoria del Giro d’Italia. Basta questo per descrivere il trionfo di Richard Carapaz. L’ecuadoriano, in rosa già a Verona, alza il trofeo senza fine in un’Arena strapiena. Uno stadio tutto per lui con una forte presenza di connazionali. Senza dimenticare che in Ecuador è praticamente festa nazionale.

Sul podio uno straordinario Vincenzo Nibali. Ottima la sua cronometro, ottimo il suo Giro. È mancato qualcosa, ma lo Squalo fa sempre sognare. Se non vince ci va vicino. E nel ciclismo conta tanto anche questo. Terzo Primoz Roglic, che a cronometro recupera su Landa e lo scalza dal terzo gradino.

La crono va comunque a Chad Haga. Lo statunitense batte Campenaerts e De Gendt. Poi è festa grande con la premiazione, le lacrime, lo spumante. Emozioni vere che solo le due ruote a pedali sanno regalare.

Giro d'Italia, Carapaz trionfa a Verona è festa grande

Giro d'Italia, Roglic va a podio

Inizio pianeggiante, una salita pedalabile e una discesa insidiosa. La cronometro finale del Giro d’Italia misura 17 chilometri e sono gli ultimi, decisivi. Richard Carapaz è atteso ad una passerella trionfante. L’Arena di Verona lo attende con tantissimi tifosi dell’Ecuador che l’hanno colorata. Per loro è festa grande. Alle 16.46 la sua partenza.

Il miglior tempo prima dei big è quello di Chad Haga con 22'07”. La battaglia però è tutta per il podio. Roglic insegue Landa, Nibali deve difendersi su un terreno non adatto proprio alle sue caratteristiche. E lo fa anche bene. Lo sloveno va sul podio, è un treno quando va a crono. Landa invece, che in discesa non prende rischi, perde ad ogni intermedio. Prevedibile.

Festeggiamenti per Carapaz

Haga scoppia in lacrime quando vede Roglic in ritardo rispetto al suo super tempo. La vittoria è praticamente sua, anche se mancano ancora Landa, Nibali e Carapaz. Gli ultimi minuti di un Giro d’Italia sono tutti per ricordare il grande successo della maglia rosa. Esce sconfitto Landa, il più forte in salita, ma al servizio del leader. Lo spagnolo, incredibilmente, ogni volta sbaglia qualcosa e si ritrova gregario. Nibali il più appluaudito. Lo Squalo ce l’ha messa tutta, alla fine è secondo. Chiude da nono la cronometro. Haga festeggia prima di Carapaz. La festa però è tutta per la maglia rosa.