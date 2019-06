Il messaggio del portiere tedesco dopo la vittoria della Champions League da parte del Liverpool.

di Redazione Fox Sports - 02/06/2019 08:06 | aggiornato 02/06/2019 09:10

Un anno fa il Liverpool perdeva in finale di Champions League per 3-1 contro il Real Madrid, favorito dalle clamorose papere di Loris Karius. A distanza di 365 giorni, i Reds battono il Tottenham 2-0 e si laureano campioni d'Europa con Alisson tra i pali.

In questo lasso di tempo il portiere tedesco è stato ceduto in prestito al Besiktas, dove ha continuato a commettere errori da matita blu e dove i tifosi di tutto il mondo non gli hanno fatto dimenticare i gol subiti un anno fa. Prima il passaggio a Benzema per l'1-0 dei Blancos, poi la mancata presa sul tiro di Bale per il 3-1 finale.

Karius però non sembra curarsi delle tantissime critiche ricevute e ieri sera, subito dopo il fischio finale di Tottenham-Liverpool, ha scritto un belissimo messaggio su Twitter dedicato ai Reds: "Congratulazioni Liverpool. Sono molto felice per tutti coloro che fanno parte del club e per i tifosi. Ve lo meritate!"