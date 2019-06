Il CEO dei Reds, Peter Moore, condivide una fotografia del supporter che era stato ridotto in coma da un tifoso della Roma.

di Redazione Fox Sports - 02/06/2019 08:39 | aggiornato 02/06/2019 08:44

Quelle terrificanti sei settimane in coma farmacologico producono ancora degli effetti, è normale che sia così. Lui però, Sean Cox, ha dimostrato il vero spirito del Liverpool anche nella sua battaglia personale, non ha mollato mai come da testo del meraviglioso inno dei Reds.

Lui, il 53enne irlandese, è riuscito a risollevarsi dopo la brutale aggressione per mano di un tifoso della Roma (Simone Mastrelli, condannato a 3 anni e mezzo di reclusione), che lo aveva ridotto in coma.

Sean Cox si è goduto pure la finale di Champions League giocata dai Reds contro il Tottenham, ha assistito alla vittoria della sesta coppa dalle grandi orecchie del club. Il tutto è stato certificato da una fotografia pubblicata dal CEO del Liverpool, Peter Moore, che nel tweet in questione ha definito quella di Sean l'immagine più bella della serata. Difficile dargli torto. Davvero un gran bel gesto.