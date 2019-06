Ufficiali le date della prossima edizione del massimo torneo continentale: si parte il 25 giugno coi preliminari, finale a Istanbul. Al sorteggio un'italiana per fascia.

La vittoria del Liverpool nella finale del Wanda Metropolitano ha messo definitivamente la parola fine sull'edizione 2018/19 di Champions League. L'attesa per rivedere in campo le più grandi protagoniste del calcio continentale però non sarà particolarmente lunga: il nuovo viaggio, che terminerà con l'ultimo atto organizzato nella splendida Istanbul, partirà già il 25 giugno con il primo turno preliminare. Da lì in poi entreranno in gioco sempre più big, fino ad arrivare a quella che sarà la prossima fase a gruppi, il cui primo turno è programmato per martedì 17 settembre.

Con il successo di Madrid i Reds si sono assicurati l'ingresso nella prima fascia di sorteggio riservato alla squadre che trionfano nelle due competizioni continentali. L'altra slot, infatti, è stata coperta dal Chelsea, la squadra che a Baku ha sollevato al cielo l'Europa League dopo la goleada rifilata all'Arsenal. Il resto della prima fascia invece vede i posti assegnati in base al ranking per nazione, una graduatoria stilata dalla UEFA e definita da coefficienti calcolati in base ai risultati delle rispettive rappresentanti durante tutto l'arco dell'annata europea.

Qui un posto se lo è quindi preso la Juventus, rappresentante dell'Italia attualmente terza in questa speciale classifica grazie proprio alle stesse prestazioni dei bianconeri, che durante la stagione 2017/18 hanno contribuito in maniera sensibile nel sorpasso operato sulla Germania. Le altre italiane verranno distribuite equamente nelle altre urne: il Napoli in seconda, l'Inter in terza e la novità Atalanta in quarta, con quest'ultime due che dovranno fare i conti con la buona sorte per sperare di capitare in un raggruppamento di livello abbordabile.

La festa dei tifosi del Liverpool dopo la conquista dell'ultima edizione di Champions League: i Reds si prendono un posto nella prima fascia di sorteggio in vista della prossima stagione

Champions League 2019/20: c'è un'italiana per ogni urna

Oltre alla Juventus, in prima fascia troviamo il Manchester City campione d'Inghilterra e il Barcellona, che ha dominato l'ultima edizione di Liga spagnola. Poi ci sono il Bayern Monaco, che ha vinto al fotofinish la Bundesliga sul Borussia Dortmund, e la corazzata PSG, chiamata finalmente a fare il definitivo salto di qualità a livello europeo. Lo Zenit, rappresentante russa, chiude la panoramica assieme alle già citate Liverpool e Chelsea.

Meno certezze arrivano invece dalle altre fasce di sorteggio. In seconda ci sono solo 6 squadre già certe della loro posizione: oltre al Napoli, qui troviamo i due colossi spagnoli Real Madrid e Atletico Madrid, il Tottenham vicecampione d'Europa, il Borussia Dortmund e lo Shakthar Donetsk, che in origine aveva ancora qualche percentuale per finire al piano superiore, possibilità spazzate via dal recente doppio successo inglese. Benfica e Lione hanno qualche speranza di rimanere in seconda fascia, ma solo se almeno una tra Porto e Ajax non dovesse superare i preliminari di Champions League.

La terza fascia è attualmente composta da Inter, Bayer Leverkusen, Salisburgo (alla prima apparizione assoluta) e Valencia, tutte e quattro sicure già della loro posizione, mentre per quanto riguarda lo status di Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray e Lipsia tutto dipenderà dai verdetti espressi dai primi turni, che si svolgeranno tra fine giugno e gli ultimi giorni di agosto. Meno squadre con un punteggio alto (come per esempio Dinamo Kiev e Celtic) saliranno alla fase a gruppi, più quest'ultime avranno la possibilità di conservare la terza fascia. Infine, in quarta al momento ci sono soltanto Atalanta e Lille, due compagini che - per via dei coefficienti bassi - sono già a conoscenza del proprio destino, così come tutte le altre squadre fin qui non citate che dovessero passare i preliminari.

Champions League, le fasce di sorteggio dell'edizione 2019/20

1^ FASCIA: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Paris Saint Germain, Zenit San Pietroburgo, Liverpool e Chelsea

Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Paris Saint Germain, Zenit San Pietroburgo, Liverpool e Chelsea 2^ FASCIA: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham

Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham 2^ o 3^ FASCIA: Benfica e Lione

Benfica e Lione 3^ FASCIA: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter

Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter 3^ o 4^ FASCIA: Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia

Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia 4^ FASCIA: Atalanta, Lille

Calendario e date