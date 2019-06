Strootman annuncia che lascerà il Marsiglia

L'ex romanista confessa: "La dirigenza mi ha detto che senza Champions League il mio stipendio non è sostenibile".

di Redazione Fox Sports - 02/06/2019 20:59

La sua cessione provocò grandi proteste da parte dei tifosi della Roma perché arrivata a calciomercato chiuso: ma dopo neanche un anno dal suo approdo in Francia, Kevin Strootman potrebbe già salutare l'Olympique Marsiglia.

Il centrocampista olandese ha rilasciato delle dichiarazioni molto chiare ai microfoni di AD, spiegando che la pessima stagione dell'OM (fuori persino dalla prossima edizione dell'Europa League) potrebbe essere il motivo della sua cessione.

Il presidente mi ha detto che il mio stipendio è troppo alto e che senza Champions sarà difficile trattenermi. Quindi vogliono mandarmi via, il problema è che mi hanno pagato molto e che ho un contratto di 5 anni. Servirà qualcuno pronto a pagarmi tanto, spero per prendermi a titolo definitivo: non voglio andare via in prestito.

Una beffa per Strootman che arrivò all'Olympique Marsiglia nel calciomercato estivo del 2018 anche per via della presenza in panchina di Rudi Garcia. Ma con l'esonero del francese e l'arrivo di Villas Boas, l'ex romanista sarà il prossimo a salutare l'OM.