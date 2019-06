A parlare è il suo ex calciatore ai tempi dello Stia (seconda categoria), Luciano Innocenti.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 02/06/2019 10:09 | aggiornato 02/06/2019 10:13

Nonostante le indiscrezioni su Pep Guardiola continuino imperterrite a circolare riguardo le opzioni di calciomercato che porteranno a breve un nuovo allenatore sulla panchina della Juventus, il nome di Maurizio Sarri resta quello in pole position per diventare il tecnico della Vecchia Signora.

Il manager dei Blues ha comunicato ufficialmente il via libera al Chelsea dopo la vittoria dell'Europa League e il terzo posto in Premier League, a quanto pare proprio per accasarsi a Torino e tornare così in Serie A dopo un solo anno in Inghilterra.

Secondo quanto rivelato da un suo ex calciatore ai tempi dello Stia, quando Sarri allenava in seconda categoria, l'allenatore sarebbe impaziente di concludere questa operazione di calciomercato:

Maurizio non vede l’ora di andare alla Juve. E ai tifosi dico che non potrebbero avere di meglio.

Un'indicazione importante per il futuro. Di certo a breve si saprà tutta la verità.