Florentino Perez vuole a tutti i costi il francese e per abbassare il costo del cartellino è disposto a mettere sul piatto ben 3 giocatori.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 02/06/2019 16:03 | aggiornato 02/06/2019 16:08

Paul Pogba era e rimane il grande obiettivo di calciomercato del Real Madrid che dopo aver praticamente chiuso per l'arrivo in Spagna di Hazard, ora punta con grande decisione al centrocampista del Manchester United.

Pogba rimane nel mirino del Real Madrid: proposto un maxi scambio al Manchester United

Stando a quanto riportato da As, i Red Devils non vogliono scendere sotto la valutazione di 150 milioni di euro per il proprio numero 6 ma i Blancos e soprattutto Florentino Perez (innamorato calcisticamente del centrocampista) sono pronti a fare follie.

La proposta al Manchester sarebbe quella di un maxi scambio in cui Bale, James Rodriguez e Keylor Navas sarebbero inseriti come contropartite tecniche. Questo permetterebbe a Zidane di liberarsi di 3 giocatori che non rientrano nei suoi piani tecnici e al Real Madrid di abbassare i costi di un'operazione molto dispendiosa. All'apertura della sessione estiva di calciomercato potrebbe arrivare l'offerta ufficiale: ora è tutto nelle mani dei Red Devils che però conoscono la volontà di Pogba che vuole il Real.