La moglie dell'ex capitano della Roma si sta informando su una scuola a mezzora dalla Bombonera.

di Redazione Fox Sports - 02/06/2019 07:49 | aggiornato 02/06/2019 07:54

Della simpatia per Daniele De Rossi nei confronti del Boca Juniors ne abbiamo già parlato più volte, il tema è stato affrontato abbondantemente in passato e soprattutto adesso che il suo clamoroso addio alla Roma ha aperto un'infinità di discorsi di calciomercato. L'opzione degli Xeneizes è stata considerata tra quelle principali sin dal primo momento del divorzio tra l'ex capitano e il club giallorosso, per coltivare una passione portata avanti nel tempo dal centrocampista.

Quando si giocava il Superclasico, De Rossi spesso e volentieri si univa con i suoi compagni di squadra argentini per guardarselo in diretta, da vero appassionato. Adesso vorrebbe provare l'esperienza di giocarlo per davvero, ecco perché - come riportato dal Corriere dello Sport - la moglie si sarebbe messa in moto per cercare una scuola italiana dove poter mandare le figlie.

L'istituto sarebbe già stato individuato (tra l'altro a mezzora dalla Bombonera) e questo lascerebbe presagire un interesse concreto di De Rossi per la prospettiva del Boca Juniors. Si tratterebbe comunque di una soluzione momentanea, un anno di contratto per poter provare l'ebbrezza di giocare il Superclasico, per poi trasferirsi in MLS e chiudere la carriera negli Stati Uniti. Al momento sono solo indizi di calciomercato, per carità. Ma quelli che portano De Rossi a Buenos Aires sono già 2. Ne manca uno per "fare una prova".